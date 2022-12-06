Bakan: Seller, Pakistan Ekonomisinde 30 Milyar ABD Dolarının Üzerinde Zarara Yol Açtı

Pakistanlı bakan, bu yılki sel felaketlerinin neden olduğu ekonomik kayıpların ülke GSYİH'sinin yüzde 10'una karşılık geldiğini söyledi.

Pakistan'ın Haydarabad kentinin dış mahallelerinde derme çatma bir çadırda, kucağında çocuğuyla selden etkilenen bir kadın görülüyor, 18 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistanlı bakan, bu yılki sel felaketlerinin neden olduğu ekonomik kayıpların ülke GSYİH'sinin yüzde 10'una karşılık geldiğini söyledi.

İSLAMABAD, 6 Aralık (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan sel felaketleri yüzünden ülke ekonomisinin, gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10'u demek olan 30 milyar ABD doları zarara uğradığını söyledi.

Ulusal Selle Mücadele Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan bakan, "Pakistan, iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalan en savunmasız ülke. Sellerin neden olduğu tahribat ve zarar, zaten ayakta kalmakta zorlanan Pakistan ekonomisi üzerinde bir başka yük" dedi.

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan Tando Allahyar ilçesinde selden etkilenen bölgeyi tahliye eden sel mağduru insanlar görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

İkbal, hükümetin toplumsal desteklerle sellerin neden olduğu krizden çoğunlukla kendi kaynaklarıyla çıkmayı başardığını ancak güçlüklerin henüz sona ermediğini belirterek uluslararası toplumdan ve insani yardım kuruluşlarından, tam rehabilitasyon sağlanana kadar sel mağdurlarına yardımda bulunmaya devam etmelerini istedi.

İkbal, hükümetin Pakistan'ı iklim değişikliğine dayanıklı bir ülke yapmak için bir çerçeve hazırladığını söyleyerek bu çerçevenin uluslararası topluma da sunulacağını kaydetti.