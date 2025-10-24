Bakan Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuştu Açıklaması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün biz bu alanda konuşurken 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin emekçi, işçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz 'bir dakika daha evlerine erken girsin' diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başakşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin düzenlenen programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 21 yıl önce yeni 100 bin konutun müjdesini yine böyle bir günde verdiğini belirten Kurum, "O gün bu müjde bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada gerçekleştirilmiş bir şey değildi ama 'Biz bunu başaracağız.' demiştiniz. Siz, bu sözü verdiğinizde dudak bükenler, 'Bu iş olmaz, başaramaz.' diyenler olmuştu. Ama her zamanki gibi sizin liderliğinizle Türkiye, o konutları söz verdiği tarihte bitirdi ve vatandaşlarımıza teslim etti." diye konuştu.

Kurum, o günden bugüne Türkiye tarihinin en yüksek sosyal konut sayısı olan 1 milyon 740 yuvaya ulaştıklarını vurgulayarak, "Bu yolda hiçbir siyasi polemik bizi durduramaz. Hiçbir küresel kriz Türkiye'nin bu başarısına engel olamaz. Çünkü biz bu milletin evlatları olarak insanımızın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için yüreğimizle çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümü bir vatan müdafaası olarak gördük"

Bakan Kurum, bu eserlerin hiçbirinin kendileri için sadece birer bina olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız her evin temeline hizmet aşkını, her tuğlanın harcına memleket sevdasını kattık. 'Annelerimiz deprem korkusu yaşamasın.' dedik. 'Yavrularımız güvenle büyüsün.' dedik ve bunun için de kentsel dönüşümü bir vatan müdafaası olarak gördük. Bugün biz bu alanda konuşurken, 81 ilimizde kentsel dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesindeki 200 bin emekçi, işçi kardeşimiz saatte 23 evi teslim ediyor. Depremzede kardeşlerimiz, 'bir dakika daha evlerine erken girsin' diye 453 bin konutu yıl sonuna yetiştiriyoruz. İzmir'de, Balıkesir'de ve Bilecik'te afet konutlarımız yükseliyor. Hedeflenen konut sayısıyla Yüzyılın Konut Projesi'ni, 500 bin sosyal konut hamlesini hayata geçiriyoruz. 2 milyon vatandaşımızı güvenli, dayanıklı yuvalara kavuşturuyoruz. Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçireceğimiz 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bugün burada sadece binaların değil, geleceği inşa eden bir devletin kalbini, yine devletine güven dolu bir milletin hikayesini de yazıyoruz."

Bu topraklarda evsiz olanı ev sahibi yapan bir devlet olduklarını, bu coğrafyada yıkılanı yeniden ayağa kaldıran bir milletin bulunduğunu ifade eden Kurum, verilen sözün deprem bölgesinde günde 550 konut inşa eden tecrübenin sözü olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, bu sözün 2 yıl gibi kısa bir sürede 453 bin konut yapan güçlü iradeden geldiğini vurgulayarak, "Bu, 'milletimize hizmet yolunda bize durmak yok.' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. İnşallah, nice yıllar sizin liderliğinizde, Sayın Cumhurbaşkanım yüz binlerce yeni yuva kurmaya Türkiye'nin yegane umudu olmaya devam edeceğiz. Kim ne derse etsin, kim hangi gündemin peşinde koşarsa koşsun tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi bu dev projemizde de temellerimizi atacağız. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yuvalarını teslim edeceğiz." dedi.

"Teslim ettiğimiz her bir yapı, güven dolu bir yaşama ve mutlu bir geleceğe dönüşmüştür"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla yeniden yapılandırılıp, Türkiye'nin sosyal konut üretim merkezi haline getirilen TOKİ'nin bu ay itibarıyla 1 milyon 740 bin konuta ulaştığını, güvenli, planlı ve kaliteli binalar inşa edip, her kesimden milyonlarca vatandaşı ev sahibi yaptığını söyledi.

Bu süre içinde okullar, hastaneler, öğrenci yurtları, iş yerleri ve millet bahçeleri başta olmak üzere 65 bin sosyal donatının da şehirlere kazandırıldığını aktaran Sungur, "Bu rakamlar sadece sayıları ifade etmeyip refahın, bereketin, istihdamın ve umudun hikayesi olmuştur. Teslim ettiğimiz her bir yapı, güven dolu bir yaşama ve mutlu bir geleceğe dönüşmüştür. 19 yıl içinde 43 bin 145 konut üreten TOKİ'den sizin liderliğinizde özgün bir model geliştirilerek yılda 200 bin konut üreten bir TOKİ ülkemize kazandırılmıştır." diye konuştu.

Sungur, hala 1606 şantiyede 412 bin konut ve diğer sosyal donatı alanlarının inşaatının hızla devam ettiğini anlattı.

TOKİ'nin kurumsal kapasitesi geliştirilerek, bina ve konut niteliklerinin yükseltildiğini, kampanyalar, kentsel dönüşüm projeleri ve afet sonrası konut inşaatlarıyla üretimin kat kat arttırıldığını, piyasa şartlarında konut alamayacak vatandaşların ev sahibi olmasının sağlandığını belirten Sungur, toplamda 500 bin konutu kapsayan bu kampanyanın sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımlarından biri olacağını sözlerine ekledi.