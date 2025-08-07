Bakan Murat Kurum Malatya Bakırcılar Çarşısı'ndaki Çalışmaları Hızlandırmak İçin 24 Saat Vardiyalı Mesaiye Geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda devam eden çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un, Bakırcılar Çarşısı'ndaki çalışmaların yavaş ilerlemesinden dolayı müteahhitleri, çalışmaları 24 saat devam etmesi için vardiyalı mesaiye geçmeleri konusunda uyardığı hatırlatılarak, 24 saat vardiya usulüyle mesaiye geçildiği ve çalışan sayısının 867'den 2 bine yükseltildiği bildirildi.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şantiye alanındaki görüntülere yer vererek, "Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?" ifadesini kullandı.

Çalışmalara ilişkin görüntülerin yer aldığı videoda açıklamada bulunan Emlak Konut Elektrik Uzmanı Veysel Büyük, 24 saat boyunca aralıksız 2 bin işçi ve teknik personelle sahada çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu proje 2 bin 270 ofis, 3 bin 232 dükkan, 224 konut olmak üzere toplam 5 bin 726 bağımsız bölümden oluşmaktadır." bilgisini paylaştı.