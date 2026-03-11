Haberler

Bakan Kurum, TOBB Üyeleriyle Toplantı Yaptı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda COP31 süreci ile ilgili iş birliği alanlarını ve sektör projelerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleriyle toplantıda buluştu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Odamızın kıymetli üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdik.Toplantıda COP31 sürecine yönelik iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirilmelerde bulunduk. Atık yönetimi, geri dönüşüm, inşaat ve müteahhitlik sektörüne ilişkin projeleri konuştuk, ihtiyaç ve talepleri istişare ettik. Ülkemizi her alanda yükseltmek için iş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başkana nazik ev sahipiliği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
