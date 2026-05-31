ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde afet konutlarında yaşayan ve konutların ödeme kolaylığını dile getiren Tekgöz çiftinin görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları, güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa ettiklerini açıkladı. Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri depremzede vatandaşların zorlanmayacağı şekilde, sabit taksitle, faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılacağı bildirildi. Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak. Peşin ödemede ise evin satış fiyatında yüzde 74'e varan indirim uygulanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları da finansman desteği sağlayacak.

BAKAN KURUM, GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkisinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 481 afet konutu inşa edildi. Oğlaklı Deprem Konutları'nda yeni evlerine yerleşen Sevgi-Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları; güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" dedi.

'DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜKMÜŞ'

Görüntülerde yer alan Davut Tekgöz, ödeme planıyla ilgili, "Bu imkanların bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomiyle bize verileceğini hiç zannetmiyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 480 bin lira. Yani bir araç parası bile değil. İmzanı atacaksın, tapunu alacaksın, çıkacaksın. Mükemmel bir şey. En ince noktasına kadar devletimiz düşünmüş. İki sene oturacaksın. Param yoksa devlet babaya yine gideceğim. Devlet babaya 'kredi ver bana' diyeceğim. Kredi verirse taksitlendirme yapacağım. Devletimiz çok büyükmüş. Hani diyorlar ya 'Görünen köy kılavuz istemez'. Hepsini projeli yapmışlar. Devletimizin sayesinde ilk ben aldım anahtarı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendimi rahat ve güvende hissediyorum" diye konuştu.

Sevgi Tekgöz ise inşa edilen konutların sağlamlığına dikkat çekerek, "Annemin evi de TOKİ'ydi. Deprem zamanı oğlum, annemin evinden başka hiçbir yere gitmiyordu. İlk buraya geldiğimde eşime 'Gerçekten de bir şehir kurulmuş' dedim. Ben böyle beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı