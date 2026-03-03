Haberler

Bakan Kurum, "Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dün, deprem bölgesindeki 455 bin konuta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekip arkadaşlarımızla inandık, çalıştık, başardık.

Bakan Kurum, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye- Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Yüzyılın Konut Projesi'nin, 6 Şubat sonrası başlatılan asrın inşasının 81 ildeki yansıması olduğunu belirtti.

Türkiye'nin asrın inşasıyla tüm dünyaya örnek olacak bir dirayeti ortaya koyduğuna işaret eden Kurum, deprem bölgesiyle bağı bir an olsun koparmadan, adeta bir şefkat koridoru oluşturduklarını, yaraları sarmayı da yeniden dimdik ayağa kalkmayı da başardıklarını dile getirdi.

Depremden etkilenen 11 ilde, 4 bin 333 köyde, 3 bin 481 şantiyede çalıştıklarını anımsatan Kurum, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle beraber emsalsiz bir yeniden inşa seferberliğine imza attıklarını vurguladı.

Devletin, bir yandan anne şefkatiyle bu yuvaları çoğaltırken, bir yandan da baba dirayetiyle vatandaşların yanında dimdik durduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü, Türk milletinin dualarıyla dile kolay, tam 455 bin konutumuzu alnımızın akıyla tamamladık. Vatandaşlarımız bir saniye evine erken girsin diye dur durak bilmeden çalışırken, bir yandan da milletimizi aldatan, moralini bozan iddialarla karşı karşıya kaldık. Bizim nasıl çalışmalarımız durmadıysa, onların da yalanları tek bir gün bile durmadı. Milletimiz bizi biliyor. İftiraların ve yalanların hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Çünkü şundan eminiz, hakikat güneş gibidir ve güneş balçıkla sıvanmaz."

"Hayaller ertelenmeyecek"

Kurum, duruşlarının net, siyaset anlayışlarının esasının eser ve hizmet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin sözü tüm dünyada dikkate alınıyorsa bütün küresel belirsizliklere rağmen Türkiye halen en güvenli limansa, deprem bölgesinde iki yılda 455 bin konutu bitiyor ve hemen ardından 81 ilde 500 bin konut üretecek Yüzyılın Konut Projesi başlatıyorsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesindedir. Dün, deprem bölgesindeki 455 bin konuta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekip arkadaşlarımızla inandık, çalıştık, başardık. Bugün de 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız, başaracağız. Allah'ın izniyle tüm bu sosyal konutlarımız bitecek, hayaller ertelenmeyecek, gelecek beklentileri bir an önce karşılanacak ve işin sonunda da milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
