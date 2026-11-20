Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan birkaç saat sonra önümüze gelecek metinler üzerinde Genel Kurulumuz iradesini ortaya koyacak. Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'ndaki "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu"nun açılışında konuştu.

Genel Kurul çalışmalarına iki hafta önce başlandığında önlerinde uzun bir gündem, farklı öncelikler ve ağır bir sorumluluk bulunduğunu belirten Kurum, "O günden bu yana binlerce saat müzakere edildi. Liderler dünyanın karşı karşıya olduğu tabloyu değerlendirdi. Bakanlar aynı masanın etrafında çözüm aradı. Müzakereciler kimi zaman sabaha kadar tek bir kelime, tek bir cümle, tek bir ifade üzerinde çalıştı." diye konuştu.

Bilim insanlarının verileri gösterdiğini, gençlerin geleceklerini anlattığını, şehirlerin, iş dünyasının, yatırımcıların, sivil toplumun ve yerel toplulukların iklim eyleminin sahadaki karşılığını ortaya koyduğunu anlatan Kurum, şimdi sözün karara dönüşeceği anda olunduğunu söyledi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan birkaç saat sonra önümüze gelecek metinler üzerinde Genel Kurulumuz iradesini ortaya koyacak. Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir. Diğer türlü, burada toplanma amacımızı unutmuş, ertelemiş, en kötüsü de göz ardı etmiş sayılırız ki bunun vicdanen ve manevi olarak hesabını ödeyemeyiz. Çünkü insanlık umuda dair, çocuklarımızın geleceğine dair son sözü bu salondan bekliyor."

"Herkesin yalnızca kendi cümlesini koruduğu bir dünya parçalanır"

COP31 Başkanı olarak karar aşamasına geçmeden önce iki haftalık sürecin ortaya koyduğu en önemli gerçeğe dikkati çeken Kurum, iklim diplomasisinin asıl gücünün farklılıkları ortadan kaldırmakta değil, farklı koşullara sahip ülkelerin ortak bir geleceğin sorumluluğunu taşıyabilmesinde olduğunu vurguladı.

Antalya'ya farklı ekonomik imkanlarla gelindiğini, farklı enerji sistemlerinin, farklı kalkınma ihtiyaçlarının, farklı kırılganlıkların olduğunu anlatan Kurum, "Ama selin, yangının, kuraklığın, aşırı sıcakların ve yükselen denizlerin insan hayatında bıraktığı izi hepimiz biliyoruz. Bir küçük ada devletinin varlığını koruma kaygısıyla, kuraklıkla mücadele eden bir çiftçinin endişesi enerjiye erişmeye çalışan bir toplumla sanayisini dönüştürmeye çalışan bir ülkenin ihtiyacı aynı küresel meselenin farklı yüzleridir." dedi.

Murat Kurum, ilk günden itibaren "diyalog", "uzlaşı", "aksiyon" dediklerini hatırlatarak, diyalogla herkesin birbirini dinlediğini, uzlaşı için ortak zemini büyüttüklerini ve şimdi aksiyonun karşılığını kararlarda aradıklarını söyledi.

Son saatlere kadar istişare ettiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Her görüşü dinlemeye, farklılıklar arasındaki mesafeyi azaltmaya ve mümkün olan ortak zemini büyütmeye çalıştık. Çünkü çok taraflılığın kıymeti tam da böyle zamanlarda ortaya çıkar. Herkesin yalnızca kendi cümlesini koruduğu bir dünya parçalanır. Birbirinin kaygısını anlayan ve ortak bir cümle kurabilen bir dünya ise geleceğini birlikte inşa eder. Şimdi o ortak cümleyi kurma sorumluluğu hepimizin önünde. Birazdan vereceğimiz kararların etkisi bu salonun çok ötesine ulaşacak. Bizi izleyen ülkeler var. Bizi bekleyen şehirler var. Bize güvenen gençler var. Henüz doğmamış kuşakların da bu masada görünmeyen bir yeri var. Onların adına karar veremeyiz. Ama onlara bırakacağımız dünyanın şartlarını belirleyen kararları bizler alacağız. Bu sorumlulukla hareket edeceğimize inanıyorum. İki hafta boyunca başlattığımız ve iki hafta boyunca söylediğimiz sözü şimdi kararlarımızla tamamlayalım. Diyalog ortak zemini kurdu. Uzlaşı bizi bu salona getirdi. Şimdi sıra aksiyonda."

"Dünyanın umudu bu salonda"

COP31 Başkanı Kurum, herkesin ortak zeminde buluşması için günlerdir istişare ettiklerini, çok önemli mesafeler katettiklerini belirtti.

"Yorulduk, çok mesai verdik. Ama hala dünyanın umudu bu salonda. Hala bu salondan çok güzel mesajlar verebiliriz. Uzlaşıp burada bir şeyleri değiştirebiliriz." diyen Kurum, öncelikleri değil, uzlaşıyı konuşmak ve çalışmalar neticesinde bir sonuca varılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Kurum, "Yıllardır bu salonlarda ter döküyoruz, emek veriyoruz. Gelinen noktada hala o taahhütlerle uygulama arasında ciddi bir mesafe var. Hala Nepal'de insanlar hayatını kaybediyor. Şehirler, ülkeler sellerle, kuraklıkla mücadele ediyor. Bize düşen sorumluluk artık netice almak, sonuç almak. Ben bu sonucu bu salondan alacağımıza inanıyorum. Çok az bir mesafe kaldı." dedi.

Kaynak: AA