Bakan Kurum: COP31'de Türkiye'nin Çevre Çalışmalarını Anlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) Türkiye'nin çevre alanındaki çalışmalarını dünyaya anlatacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu barış, huzur ve çözümden yana olan tavrını bir kez daha duyuracağız." dedi.

Kurum, Antalya'daki EXPO Alanı'nda düzenlenen COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, kentin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, dünyanın dört bir yanından gelen insanları ağırladığını söyledi.

Antalya'nın 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kurum, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin kentte bir araya geleceğini belirtti.

Türkiye'nin organizasyona yalnızca ev sahipliği yapmayacağını vurgulayan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede tecrübelerini ve kalkınmayla çevrenin birlikte ele alındığı yaklaşımı dünyayla paylaşacaklarını ifade etti.

Kurum, COP31'in Antalya'nın turizmi, ticareti ve uluslararası tanınırlığı açısından önemli fırsatlar sunacağını anlatarak, organizasyon dolayısıyla kentte ciddi hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

"Bu yollar Antalya'nın geleceği için kalacak"

Bakan Kurum, çevreyi koruyarak büyüyen ve gelecek nesillerin hakkını gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

COP31 hazırlıkları kapsamında 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu'nun tamamlandığını aktaran Kurum, 4 ana arterde 21 kilometrenin üzerinde kapsamlı çalışma yapıldığını, 12 bağlantı yolunda ise toplam 16 bin metrelik çalışma gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kurum, yolların yalnızca COP31 için yapılmadığını vurgulayarak, "Misafirlerimiz gelecek, dünyanın en güzel, en önemli organizasyonlarından birini yapacağız ve zirve bitecek, herkes ülkesine dönecek. Ama bu yollar burada kalacak. Kimin için kalacak? Antalyalı kardeşim, esnafımız, turizmcimiz, gencimiz ve Antalya'nın geleceği için kalacak." diye konuştu.

EXPO Alanı'nın da organizasyon sonrasında Antalya'ya hizmet vermeye devam edeceğini belirten Kurum, yaklaşık 160 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin istihdam ve üretime katkı sağlayacak şekilde kullanılacağını söyledi.

COP31 alanında çalışmalar sürüyor

Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında yaklaşık 1 milyon metrekarelik EXPO Alanı'nın yeniden düzenlendiğini belirtti.

Alanı "Mavi Bölge" ve "Yeşil Bölge" olarak planladıklarını anlatan Kurum, Mavi Bölge'de resmi müzakerelerin ve uluslararası kuruluşların toplantılarının yapılacağını, Yeşil Bölge'nin ise iklim zirvesini toplumla buluşturacağını kaydetti.

İş dünyası, akademi, gençler ve girişimcilerin de alanda yer alacağını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"COP zirvesinde dünyaya Antalya'yı, Türkiye'yi, medeniyetimizi anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu barış, huzur ve çözümden yana olan tavrını bir kez daha duyuracağız. 100 bine yakın ziyaretçi, on binlerce kişi bu tesislerde ağırlanacak. Çok şükür çalışmalarımız planlanan takvimin önünde ilerliyor. 1500 personelimiz ve 300'ü aşkın makine ve ekipmanımızla yoğun çalışma yürütüyoruz. Çelik konstrüksiyondan çatıya, cepheden altyapıya, yoldan parklarına kadar çok geniş bir alanda eş zamanlı çalışıyoruz."

Ana imalatların önemli bölümünün tamamlandığını belirten Kurum, kalan çalışmaların da organizasyona yetiştirileceğini söyledi.

Kurum, COP31'de Türkiye'nin sıfır atık, dirençli şehirler, gıda güvenliği ve temiz enerji gibi alanlardaki çalışmalarının anlatılacağını bildirdi.

"Akdeniz bizim ortak hazinemiz"

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından şehirlerin yeniden inşasında elde edilen tecrübenin de COP31'de paylaşılacağını aktaran Kurum, 2 yılda 455 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık çalışmalarına da değinen Kurum, Depozito Yönetim Sistemi kapsamında artık şişeleri toplayıp ekonomiye yeniden kazandırdıklarını belirtti.

Kurum, "Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. ve Antalyamız DOA kullanımında birinci sırada." dedi.

Denizlerdeki plastik kirliliğine karşı mücadeleye de değinen Kurum, "Akdeniz bizim ortak hazinemizdir. Denizlerimiz bize ecdadımızdan kalan bir miras olduğu kadar çocuklarımızın da emanetidir. Kimsenin denizlerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, tabiatımızı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Akdeniz'de çevreyi kirlettiği belirlenen 128 tesise 219 milyon lira ceza uygulandığını ve 21 tesisin mühürlendiğini bildiren Kurum, çevrenin korunması konusunda denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kurum, gelecek hafta Fethiye'de deniz ekosistemi ve kıyıların korunması amacıyla dip çamuru temizliği çalışmalarının başlatılacağını da açıkladı.

Türkiye'nin COP31'de dile getirdiği hedefleri kendi ülkesinde de hayata geçireceğini vurgulayan Kurum, "Birileri konuşacak, biz iş yapacağız. Birileri seyredecek, biz yapacağız. Birileri bahane üretecek, biz milletimiz için bütün bakanlarımızla, milletvekillerimizle, valilerimizle eser üretmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, milletvekilleri ve protokol üyelerinin katılımıyla yol yatırımlarının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA