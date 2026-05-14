Bakan Kurum, İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile Görüştü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları kapsamında İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile görüştü. Kurum, görüşmede deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları, COP31 vizyonu ve dirençli şehirler hedefinin ele alındığını belirterek, iklim finansmanı, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir altyapı alanlarında ortak çalışmaların güçlendirileceğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin temasları kapsamında İpek Yolu Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Jun ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"'Asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgesinde ortaya koyduğumuz yeniden inşa tecrübesini, COP31 vizyonumuzu ve dirençli şehirler hedefimizi ele aldık. Türkiye'nin; çevre, iklim değişikliği, sürdürülebilir altyapı ve kentsel dayanıklılık alanlarında geliştirdiği güçlü iş birliği perspektifini paylaştık. COP31'e giden süreçte; iklim finansmanından enerji dönüşümüne, dirençli şehirlerden döngüsel ekonomiye kadar birçok başlıkta ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA