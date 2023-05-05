Bakan Kirişci, Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Akçivi ile Görüntülü Görüşme Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük çadırında hayvancılık yapan yüksek lisans öğrencisi Elif Akçivi ile görüntülü görüşme yaptı. Kırsal üretimdeki devamlılığının anahtarı olan gençlerimizle birlikte tarımsal üretimimizi daha da artıracağız evelallah.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük çadırında hayvancılık yapan yüksek lisans öğrencisi Elif Akçivi ile görüntülü görüşme yaptı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından Elif Akçivi ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntülerini paylaşarak, "Mersin'in Gülnar ilçesindeki Yörük çadırında ailesiyle birlikte hayvancılık yapan ve aynı zamanda yüksek lisans eğitimine devam eden Elif kızımızla konuştuk. Elif, kadim Yörük kültürümüzü yaşatan, Yörüklüğü sosyal medyada insanımıza tanıtan, üretimimize değer katan bir evladımız. Kırsal üretimdeki devamlılığının anahtarı olan gençlerimizle birlikte tarımsal üretimimizi daha da artıracağız evelallah" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, telefon görüşmesinde de "Şu anda 200 küçükbaş hayvanınız var doğru mu? 'Bu ülke üretmiyor' diyenlere; sizin o şartlarda sergilediğiniz üretim çabası gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. Bakanlık olarak biz her daim sizin yanınızdayız. İyi ki varsınız. Siz bilhassa geleceği kendi arayan ama kırsalı kendileri için yük ve zahmet olarak gören ve bundan dolayı da kırsaldan uzaklaşan gençlere de bir yol gösterici, bir ışık, bir umut oluyorsunuz. Yani beni en çok heyecanlandıran kısımlardan bir tanesi de bu" dedi.