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Bakan Kasapoğlu'ndan 'İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı' paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan "İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı" paylaşımı

Güncel Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından 2021'de açılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yapım sürecine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından 2021'de açılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yapım sürecine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Günaydın güzel İzmir. Çok emek verdik ama çok da güzel oldu. Projelendirilmesinden ilk kazmanın vuruluşuna, son taraftar koltuğunun son vidasının sıkıldığı anlarda hep buradaydık ama değdi. İzmir'e yakıştı." ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, "Son halini görmek isterseniz de video burada. Gençler! Gerisi sizde. Hayırlı olsun." ifadeleriyle stadın son haline ilişkin videoyu da paylaştı.

Kaynak: AA / Etem Geylan - Güncel

Mehmet Kasapoğlu Alsancak Denizli İzmir Güncel Haberler

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