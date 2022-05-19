BAKAN KASAPOĞLU: HER ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLDUK - Haberler

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BAKAN KASAPOĞLU: HER ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLDUK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Bakanlık tarafından düzenlenen 'Merve Özbey' konserine katıldı.

Bakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Bakanlık tarafından düzenlenen ' Merve Özbey' konserine katıldı. Konser öncesi dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Kasapoğlu, "Gençlik haftası demek coşku demek, Gençlik Haftası demek heyecan demek, Gençlik Haftası demek Milli Mücadele zaferinin kutlanışı demek" dedi. Kasapoğlu, daha sonra Merve Özbey konserini gençlerle birlikte izledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gençlik Haftası, Merve Özbey, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

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