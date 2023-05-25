BAKAN KASAPOĞLU: 28 MAYIS'TA SON VURUŞU YAPACAKSINIZ (2)

'BAŞARAMAZSINI DEDİKLERİNİ, BAŞARIYORUZ'

28 Mayıs'ta önemli bir seçimin geldiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "İşte milli otomobilimiz Togg, işte milli gelirimiz İHA'larımız, SİHA'larımız. Bu ülkenin evlatları, bu ülkenin milli şuurla donanmış evlatları artık onların başaramazsınız dediklerini başarıyor, onların yapamazsınız dediklerini yapıyor ve inşallah bu ülkeyi sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda, gençlerin yüzyılı yapacağız. Bu ülkeyi sizlerle birlikte 'kadınların yüzyılı' diyerek, kadınların omzunda yükselteceğiz. Değerli Balıkesirliler 28 Mayıs'ta önemli bir seçim geliyor ve 29 Mayıs yeni bir başlangıç. Biliyorsunuz 29 Mayıs aynı zamanda şanlı fethin yıldönümü. Genç kumandan Fatih Sultan Mehmet'in o gerçekleştirdiği fethin yıl dönümü. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı. Gençlerin yüzyılının başlangıcı. İnşallah hep birlikte 28 Mayıs'ta başlasın Türkiye Yüzyılı. Onun için tek bir adım kaldı. Maçın ilk yarısını sizden aldığımız güçle 5-0 önde tamamladık. Ama maç 90 dakika, koşmamız lazım ve aynı enerjiyle koşmamız lazım. Aynı azimle koşmamız ve son ana kadar aynı motivasyonu korumamız lazım. Sizlerden istirhamımız 28 Mayıs'a kadar yine aynı enerjiyle Balıkesir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklarda en güçlü çıkarmak için çalışacaksınız. İkna etmemiz gerekenler varsa gönlüne girmemiz, giremediklerimiz varsa onları birer birer ikna edeceksiniz. İnşallah Balıkesir, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla destekleyecek" ifadesini kullandı.

'GOLÜN SESİ TÜM DÜNYADAN DUYULSUN'

BAKANDAN MAÇ BİLETİ İSTEDİLER

Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinde ise 2 vatandaş Galatasaray-Fenerbahçe maçına bilet İstedi. Maç için bilet bulamadığını söyleyen vatandaşlar için talimat veren Bakan Kasapoğlu, kendinin misafiri olarak maça gidebilecekleri müjdesini verdi.