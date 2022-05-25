Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak -1 - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak -1

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5G test alanı olacaktır."  dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli, sizler için nasıl yoğurduğumuzu önünüzde açılacak kapıları tek tak anlatacağım. Size önemli bir müjdem var. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5 G test alanı olacaktır. Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda." dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldız Teknik Üniversitesi, Adil Karaismailoğlu, 5G, Güncel, Haberler

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