Bakan Kacır Makine Zirve'sinde Konuştu

Fırat ALKIZ / İSTANBUL ( DHA) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Makine Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, "Sektörümüzün uluslararası pazarlara erişimini hızlandıracak, üreticimizin önünü açacak geniş kapsamlı mevzuat düzenlemelerini hayata geçiriyoruz. Kamu alımlarını sektörümüz için kaldıraç haline getiren, yerli makine üreticimize rekabet avantajı sağlayan yeni yerli malı tebliğimizi bu yıl yayınladık. 2026 yılı başından itibaren yeni yerli malı tebliği yürürlüğe giriyor. Üreticilerimizin Avrupa Birliği pazarına tam rekabetçi girişini kolaylaştırmak üzere mevzuatımızda, klima santrallerinden soğutma gruplarına, pompalardan kazanlara kadar geniş bir ürün grubunda enerji verimliliği ve çevresel performans kriterlerini, AB ekotasarım direktifleriyle tam uyumlu şekilde güncelledik"dedi.

Türkiye Makine Fedarasyonu (MAKFED) iş birliği ile Makine Zirvesi programının 5'incisi İstanbul'da 'Yeni Gelecek: Rakip-siz misiniz?' temasıyla gerçekleşti. Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve sektör temsilcileri katıldı.

'57 BİNİ AŞKIN GİRİŞİMDE 500 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZA İSTİHDAM SAĞLADIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda Türkiye'yi üretimde, sanayide ve teknoloji geliştirmede ileri seviyelere taşıdık. Organize sanayi bölgelerinden teknoparklara, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinden girişim ekosistemimize kadar pek çok alanda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla; ülkemizi sadece bölgesinde değil çok daha geniş bir coğrafyada güvenilir bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik. Nihayetinde 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 270 milyar doları aştı. Sanayi katma değerimiz 41 milyar dolardan 219 milyar dolara yükseldi. Türkiye artık Çin'den sonra, Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Bakınız; sanayi üretim endeksi pandemi öncesine göre Almanya'da yüzde 12,4, İtalya'da yüzde 5,5, Fransa'da yüzde 2,8 daha aşağıda seyrediyor. Türkiye'nin aynı dönemde sanayi üretimini yüzde 27,5 oranında artırmış olması; ekonomimizin dayanıklılığını ve üretim altyapımızın gücünü ortaya koyuyor. Avrupa Birliği'nin küresel imalat sanayi katma değerindeki payı 2004'de yüzde 25 idi. Şimdilerde bu oran ancak yüzde 15. Türkiye ise payını binde 0,7'den yüzde 1,33'e yükseltti. 57 bini aşkın girişimde 500 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayan makine sektörümüz; gerek üretim kapasitesi ve ürün kalitesiyle, gerekse de teknolojik yetkinliği, ihracat performansı ve yerlilik oranıyla son yıllarda üretim ekosistemimizi ileriye taşıyor" şeklinde konuştu.

'41 MİLYAR LİRAYI AŞAN 59 MAKİNE PROJESİNE AR-GE'DEN SERİ ÜRETİME UÇTAN UCA DESTEK VERİYORUZ'

Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıl 28 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren sektörümüz; yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürünleriyle, Türkiye'nin ihracat sepetini nitelik bakımından zenginleştiriyor, küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendiriyor. Makine sektörünün önünü açacak uygulamaları, yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi teşvik edecek yeni nesil destek ve teşvik mekanizmalarını kararlılıkla devreye alıyoruz. Teknoloji Hamlesi Programımız kapsamında; servo motorlar, CNC tezgahları, ileri lazer sistemleri ve akıllı üretim hatları gibi kritik teknolojilerde ülkemizin yetkinliğini artıran, toplam yatırım büyüklüğü 41 milyar lirayı aşan 59 makine projesine Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destek veriyoruz. Merkez Bankamızın 500 milyar lira kaynak tahsis ettiği program sanayicilerimizden teveccüh görüyor. Program kapsamında; çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu makinelerin üretimine yönelik 4 projeye destek kararı aldık. Ülkemizi yeni teknoloji yatırımlarının adresi kılacak, tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettik. Aynı zamanda genel teşvik sistemini sonlandırarak teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk. Sektörümüzün uluslararası pazarlara erişimini hızlandıracak, üreticimizin önünü açacak geniş kapsamlı mevzuat düzenlemelerini hayata geçiriyoruz. Kamu alımlarını sektörümüz için kaldıraç haline getiren, yerli makine üreticimize rekabet avantajı sağlayan yeni yerli malı tebliğimizi bu yıl yayınladık. 2026 yılı başından itibaren yeni yerli malı tebliği yürürlüğe girecek. Üreticilerimizin Avrupa Birliği pazarına tam rekabetçi girişini kolaylaştırmak üzere mevzuatımızda, klima santrallerinden soğutma gruplarına, pompalardan kazanlara kadar geniş bir ürün grubunda enerji verimliliği ve çevresel performans kriterlerini, AB ekotasarım direktifleriyle tam uyumlu şekilde güncelledik. Türk sanayiinin yüksek teknoloji odaklı sürdürülebilir büyümesini sağlayacak teşvikleri, stratejik program ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Makine sektöründeki küresel trendleri yakinen takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'2030 YILINA KADAR 5 MİLYAR AVROLUK ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMAK ÜZERE HAREKETE GEÇTİK'

Bakan Kacır "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de işletmelerimizin, üreticilerimizin ikiz dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duydukları yol haritasını destek ve teşvik programlarımızla kendilerine sunuyoruz. Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz yeşil dönüşüm projeleri ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık. 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030 yılına kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere harekete geçtik. Model fabrikalarımızla, sanayicimizi ve emekçilerimizi, yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz. İlkini 2018 yılında Ankara'da faaliyete aldığımız Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerimizin, yani model fabrikalarımızın sayısını 11'e yükselttik. Gayret eden tüm müteşebbislerimizin yanında, yakınındayız. Sanayicilerimizle, üreticimizle yakın iş birliği içerisinde olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendilerini destekleyeceğiz. Makine sektörü bizim gözbebeği sektörlerimiz arasındadır. Ülkemizi, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde dünyada hak ettiği konuma makine sektörümüzle taşıyacağız" dedi.