Bakan Kacır, Kars'ta Ziyaretler Gerçekleştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kars'ta 'Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi' açılışının ardından çeşitli resmi ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'ni gezerek, müze müdürü Yeşim Koç'tan bilgi aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kars'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
"Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılış programı sonrası Valiliği ziyaret eden Bakan Kacır, Vali Ziya Polat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kacır, daha sonra Kars Belediyesine, Serhat Kalkınma Ajansına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu.
Beraberindeki Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'ni gezen Kacır, müze müdürü Yeşim Koç'tan bilgi aldı.
Eski Kars kaşarının kesimini yaparak gazetecilere ikram eden Kacır, peynir müzesi çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.