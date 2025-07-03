Bakan Kacır, Gaziantep'te iş insanları ile toplantı yaptı

Bakan Kacır: Yeşil dönüşüme öncülük edecek projelere 2 milyon TL destek vereceğiz (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis temaslarının ardından geldiği Gaziantep'te Sanayi Odası'nda sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve çok sayıda sanayici iş insanının katıldığı toplantıda konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin 60 yılda gerçekleştirdiği sanayi alanı büyüklüğünün 2 katına son 5 yılda ulaşıldığını söyledi.

Ulusal Sanayi Alanları Master Planları hazırladıklarını belirten Kacır, "Bir yandan planlı sanayi alanlarını büyütme perspektifimiz var. Halihazırda 150 bin hektar olan planlı sanayi alanlarımızı 2030 yılına geldiğimizde, 350 bin hektara çıkartmış olacağız. 60 yılda gerçekleştirilen toplam sanayi alanı büyüklüğünün 2 misline sadece 5 yılda çıkıyoruz. Ulusal Sanayi Alanları Master Planları hazırlıyoruz. Tüm ulaştırma hatlarını, enerji hatlarını, maden varlıklarını, deprem risklerini, su kıtlığı risklerini, arazi mülkiyet yapılarını göz önüne aldığımız yeni nesil mega endüstriyel parklar planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayicilerin çok uygun koşullarda altyapısı hazırlanmış planlı sanayi alanların erişimini sunmuş oluyoruz. Bunun ilk örneğini, Samsun Adana Mersin hattında tamamladık. Bu hatta 17 şehir üzerinde 32 büyük ölçekli bölge üzerinde çalışmalarımızı son noktaya getirdik. Yeni kuracağımız mega endüstriyel parkların hem raylı sistemlerle limanlara erişim imkanı sunması hem sanayi bölgesi lojmanlarıyla sanayi ve teknoloji kolejleriyle sosyal yaşamın tüm alanlarını ihtiva ediyor olacak" diye konuştu.

YEŞİL SANAYİ ALANLARI YATIRIM KAPSAMINDA YATIRIMCILARIMIZI DESTEKLİYOR

Bakan Kacır, sanayi yatırımlarının Anadolu'da yaygınlaşmasını önemsediklerini ve bu sanayi yatırım desteklerini de etaplar şeklinde ilerlettiklerini dile getirdi. Yeşil sanayi alanı yatırımlarına odaklandıklarını ve bu kapsamda da sanayicilerin desteklenmeye devam edildiğini söyleyen Kacır, şöyle konuştu:

"1'inci etap çalışmalarının hemen ardından kalkınma yolunun devamı niteliğinde olan şehirlerimizde yeni sanayi bölgeleri üzerinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sonrasında da zengin su koridorlarının devamı niteliğinde olan yerlerde yine bu çalışmayı tamamlayacağız. Anadolu'nun yeni sanayi merkezlerini daha hızlı yükseltmek istiyoruz. Türkiye'nin yeşil sanayi yatırımlarına da ivme kazandıracak. İklim kanunu Meclis'imizde kabul edildi. Büyük ölçüde Avrupa Birliği'ne entegre bir uluslararası ticaret yapısına sahibiz. 100 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız Avrupa Birliği ülkelerine yapılmakta. Avrupa Birliği karbon düzenlemesiyle emisyon ticaret sistemiyle temel yaklaşımını yeşil üretim üzerine şekillendirmiş durumda. Bizler buna adapte olmak zorundayız. Emisyon seviyesi yüksek sanayi alanlarımızın üretim ve ihracat kabiliyetlerini kaybetmemeleri adına tedbirleri hızla alacağız. Sanayicilerimize bu alanda da uzun vadeli finansman desteklerini de sağlamış olduk."

PİYASA KOŞULLARININ 3'TE 1 ORANINDA FAİZ BİRİMİ

Yeni yatırım teşvik sistemlerinde faiz oranlarının piyasa koşullarının 3'te 1 oranına çekildiğini ve bu durumun da yatırımcıları iştahlandıracağını ifade eden Kacır, "Yeni yatırım teşvik sistemimizde finansman teşviklerimizi hızla arttırdık. Türkiye'de öncelikli alanlarda 240 milyon liraya kadar ve 18,4 puan faiz kar payı desteği getirdik. Yerel kalkınma hamlesini başlattık. 81 şehrimizin hepsinde 4 yatırım başlığında en yüksek teşvikler vermeye bu programla kavuşmuş olduk" ifadelerini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Türkiye'nin sıkı bir fiyat istikrar politikası yürüttüğünü ve sağlıklı, sürdürülebilir büyüme için bunun koşulsuz gerçekleştirilmek zorunda olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Enflasyonu sabırla yeniden tek hanelere düşürmek zorundayız. Yüksek enflasyon fiyatlama anlayışını değiştirdiği gibi maalesef ticaret ahlakını da erozyona uğrattı. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz devam edecek. Bugün itibarıyla yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 35'e gerilediği belirtiliyor. İnanıyorum bu rakam yıl sonunda yüzde 25 seviyelerine gerileyecek. Bir yandan sabırlı olacağız ama bizler de sanayicilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Ekonomi programımızın başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun iradesiyle fiyat istikrarıyla Orta Vadeli Programı adım adım uygulamaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Savunma sanayi yatırımlarının Türkiye ekonomisine en büyük katma değeri sağladığını söyleyen Kacır, "Savunma sanayisi Türkiye'nin kalkınmadaki yıldızı. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 10 milyar dolara yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl 7,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek çok önemli katkı sağladı. Bu yılın ilk 6 ayında savunma sanayi ihracatımız geçtiğimiz yılın ilk 6 ayının yüzde 25 üzerinde seyretti. Savunma sanayi çok yüksek katma değer elde ettiğimiz bir alan" dedi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA