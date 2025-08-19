Bakan Kacır: Ekonomimiz büyümesini sürdürüyor

ERZİNCAN Örnek Sanayi Sitesi temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yıldır kapsamlı dönüşüm hamlesi yürüttüklerini belirterek, "Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Türkiye ekonomisini inşa ettik. Çok boyutlu sınamalara rağmen ekonomimiz 19 çeyrektir büyümesini sürdürüyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Erzincan'a geldi. İlk olarak Erzincan Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kacır, 'Şeref Defteri'ni imzalayıp, Vali Hamza Aydoğdu'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilikteki toplantı salonunda 'DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2026 Protokol İmza Töreni'ne katılan Bakan Kacır, "Hayata geçirdiğimiz önemli bir proje de Güdümlü Yerel Kalkınma Projesi olarak Ergan Dağı'nda günübirlik tesislerin kurulumuydu. Burada organize sanayi bölgemizin gelişimini çok önemsiyor, öncelikliyoruz. Burada arıtma tesisimizin kapasitesini hızla yükselteceğiz ve aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki elektrik altyapısını da yer altına almak için hızla harekete geçeceğiz" dedi.

Anadolu'da yerel kalkınmayı hızlandırmayı istediklerini ifade eden Bakan Kacır, özel sektör yatırımlarıyla yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerini sürdüreceklerini söyledi. Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile Vali Hamza Aydoğdu protokolü imzaladı.

KALKINMA MİMARİSİ

Bakan Kacır, Erzincan Örnek Sanayi Sitesi temel atma törenine katıldı. Son 23 yıl yıldır kapsamlı bir dönüşüm hamlesi yürüttüklerini belirten Bakan Kacır, "Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe; ulaşımdan sanayiye, turizmden savunma sanayiine birçok alanda milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Uzun soluklu projeler, sürdürülebilir bir yatırım ortamı, dirençli ekonomiyle yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alan bir kalkınma mimarisi kurduk. Krizlere dayanıklı, üreterek büyüyen Türkiye ekonomisini inşa ettik. Bakınız çok boyutlu sınamalara rağmen ekonomimiz 19 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. Gayrisafi yurt içi hasılamız 1,3 trilyon doları aştı. Sağladığımız siyasi ve ekonomik istikrar, Ar-Ge'yi ve katma değerli üretimi önceleyen bakış açısı ve nitelikli insan kaynağımızla Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, bugün 270 milyar dolara ulaştı. Bu başarılar, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi ulaştıracağımız seviyenin habercisi niteliğindedir" diye konuştu.

Organize sanayi bölgelerinin sayılarının artırıldığını kaydeden Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Ülkemizi daha güçlü ve daha müreffeh konuma taşırken her bir şehrimize yatırım, üretim ve ihracat merkezi kimliği kazandırmayı görev edindik. Bu doğrultuda; Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen organize sanayi bölgelerimizi son 23 yılda, ülke sathına yaydık. OSB'lerimizin sayısını 191'den 369'a yükselttik. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Yüksek teknoloji odaklı ve stratejik yatırımlar için çekim merkezi vazifesi gören 51 endüstri bölgesi kurduk. Sanayi siteleriyle de KOBİ ölçeğindeki işletmelerimizin üretimlerini modern, güvenli ve çevreyle uyumlu tesislerde gerçekleştirmesini teminat altına alıyoruz. Şehirlerimizin istihdamını, üretim gücünü tahkim ediyoruz. Sunduğu geniş imkanlarla işletmelerimize rekabet ve maliyet avantajı sağlayan 143 yeni sanayi sitesini son 23 yılda tamamladık. 2025 Yatırım Programımızda da 6'sı yeni olmak üzere 54 sanayi sitesi projesi yer alıyor. Yıl sonuna kadar 796 iş yeri kapasiteli 4 yeni sanayi sitesini tamamlayacak; atölyesinden idari birimlerine, sosyal alanlarından lojistiğine kadar tüm imkanlarıyla üretime hazır hale getirip esnafımızın hizmetine sunacağız. Böylece 4 bin kardeşimize yeni iş imkanı oluşturacağız."

EKONOMİK GELİŞİME İVME KAZANDIRACAK

Erzincan'da inşa edilecek Örnek Sanayi Sitesi'nin 18 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Bakan Kacır, bünyesindeki sosyal tesis ve lojistik merkez barındıran yatırım, şehrin ekonomik ve ticari gelişimine ivme kazandıracağını bildirdi. Projeyi 2 yıl içinde tamamlayıp tüm altyapısıyla hizmete açarak sanayicinin yerleşimini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yurt sathındaki OSB ve Sanayi sitelerinin altyapı projelerini desteklediklerini kaydetti.

Bakanlık olarak Erzincan'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Kacır, "Geçtiğimiz 23 yılda şehrimizde planlı sanayileşmenin önünü açan adımlarımızla Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde 2 bin 400'ten fazla ilave istihdam oluşturduk. Merkez İmalatçılar, Üzümlü ve Demirciler Sanayi Siteleri projelerine 440 milyon lira finansman sağladık. Şehrimizin üretim gücünü tahkim ettik. Müteşebbislerimizin hamisi KOSGEB eliyle, şehrimizde üretimin ve istihdamın dinamosu KOBİ'lere 695 milyon lira destekte bulunduk. Yatırım teşvik sistemimizle; Erzincan'da hayata geçirilecek 48,4 milyar lira sabit yatırımın ve 11 bin 500'den fazla istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda da ilimizde gerçekleştirilen yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. İlimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 4 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. Yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda ise bu süre 8 yıla çıkacak. Şehrimizde yapılacak yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 10,75 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile yüzde 60 vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirmek için adım attık. Program kapsamında Erzincan'da gerçekleştirilecek; işlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş ve/veya dondurulmuş meyve sebze üretimi, sıvı karbondioksit işleme, beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için geniş ve nitelikli destekler sağlama kararı aldık. Şehrimizi, potansiyelini harekete geçirecek yeni eser ve hizmetlerle taçlandırmak önceliğimizdir. Bu anlayışla, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle Erzincan'ımızdaki 297 projeye 975 milyon lira destek verdik. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 155 projeye 1,1 milyar lira kaynak sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde, ilimizde madencilik faaliyetlerini öncelikli sektör olarak belirledik. Bunun yanı sıra Erzincan'ımızın önemli merkezlerle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi stratejimizin hedefleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde, Erzincan'ı 'Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yüksek konuma ulaştıracak eser ve hizmetleri süratle devreye almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, konuşmasının ardından Erzincan Örnek Sanayi Sitesi'nin temelini attı.