Bakan Kacır: Ardventure TEKMER, girişimlerin küresel markalara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da, Ardventure Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışında konuştu. Kacır, "Ardventure TEKMER; sunduğu fiziki mekan, mentorluk ve yatırım fonlarına erişim imkanlarıyla; bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme, yapay zeka, fintech, blokchain, oyun teknolojileri, siber güvenlik, akıllı şehirler, e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi fikirlerin girişimlere, girişimlerin ise küresel markalara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturacak" dedi.

Ardventure TEKMER'in açılışı, Bakan Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Koç İkiz Kuleler'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Burada konuşan Kacır, teknolojinin, bugün hayatın her alanını hızla dönüştürdüğünü belirterek, "Yenilikçi fikirler ve ileri teknolojiler, yarının dünyasına giden yolun taşlarını döşüyor. Bugünün dünyasında, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetinin hem kalkınmanın itici gücü hem de rekabet üstünlüğünün en belirleyici unsuru olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlerle yüksek teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden Türkiye'yi inşa ettik. Bu yolculuğun lokomotifi de savunma sanayimiz oldu. Savunma sanayinde öz yeterliliğimizi sağlamak üzere muazzam bir üretim ve Ar-Ge altyapısı kurduk. Bugün ulaştığımız noktada; kendi İHA'larını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, hava savunma sistemlerini, beşinci nesil savaş uçağını geliştiren bir ülkeyiz. Adımızı, 21'inci yüzyılın havacılık tarihine altın harflerle yazdırdık. Küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türkiye'nin markaları elinde bulunduruyor. Otomotivde 60 yılı aşan tecrübemizi, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile yeni bir lige taşıdık. Yeni mobilite ekosisteminin öncü ve güçlü bir oyuncusu olma irademizi ortaya koyduk" dedi.

'TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE 15 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde dünya çapında dikkat çeken bir konuma yükseldiğini işaret ederek, "Gerçekleştirdiğimiz mevzuat düzenlemeleriyle; Ar-Ge teşviklerimizden üst düzeyde yararlanan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişim ekosistemine yönlendirmesinin önünü açtık. Uygulamamızla bu yıl sonu itibarıyla teknoloji girişimlerine 15 milyar liranın üzerinde sermaye kaynağı sağlayacağız. Teknoloji girişimlerine yapılan toplam sermaye yatırımı, 2020-2024 döneminde önceki 5 yılın 12 katına çıkarak 5,3 milyar dolara erişti. Milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerimizin sayısını artıracak Turcorn100 programına 33 Turcorn adayını dahil ettik. Türkiye'yi, dünyanın her yerindeki teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağı için bir çekim merkezi haline getirmek amacıyla; Türkiye Tech Visa Programı'nı hayata geçirdik. Tüm bu inovasyon dostu adımlarımız neticesinde bugün Türkiye, teknoloji girişimlerini başlatmak ve ölçeklendirmek için doğru adres olarak görülüyor. 2019'a kadar ülkemizde milyar dolar değerlemeye ulaşmış, yani Unicorn olmuş tek bir Türk teknoloji girişimi bulunmuyordu. Bugün 7 Unicorn'umuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var. Bunlardan 6'sının elde ettiği başarıların arkasında Bakanlık olarak sağladığımız destek ve teşviklerin olması; Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde küresel ölçekte güçlü bir aktör haline gelmesinde, destek programlarımızın adeta kaldıraç vazifesi üstlendiğini açık şekilde ispatlıyor" diye konuştu.

'İKİ İLİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ ARASINDA KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK'

Teknoloji girişimciliğinde elde edilen başarıların henüz bir başlangıç olduğunu vurgulayan Kacır, "TEKMER modelimizle de özel sektörümüzün dinamizmini, üniversitelerimizin akademik gücünü ve genç girişimcilerimizin cesaretini ortak bir noktada buluşturuyoruz. Bugün de girişimcilik ekosistemimizin güçlenmesine önemli katkılar sunacak Ardventure TEKMER'in açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz; sunduğu fiziki mekan, mentorluk ve yatırım fonlarına erişim imkanlarıyla; bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme, yapay zeka, fintech, blokchain, oyun teknolojileri, siber güvenlik, akıllı şehirler, e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi fikirlerin girişimlere, girişimlerin ise küresel markalara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturacak. Ayrıca hem İstanbul'da hem de Ankara'da sunduğu fiziki imkanlarla, iki ilin girişimcilik ekosistemi arasında köprü vazifesi görecek. İnanıyorum ki Ardventure TEKMER önümüzdeki dönemde de teknoloji girişimciliğinde yazılacak yeni başarı hikayelerinin adresi olacak. Bizler her yeni fikrin ve girişimin destekçisi olmaya; girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara daha hızlı açılmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kacır daha sonra merkezi gezerek, buradaki girişimcilerin yatırımları hakkında bilgi aldı.