Bağcılar'da yerde buldukları altını sahibine teslim eden iki çocuğa Bakan Kacır'dan ziyaret

Bağcılar'da değeri 1.3 milyon lira olan altın dolu keseyi bulan 13 yaşındaki Samir Hasanova ile 12 yaşındaki Selim Bayhan, altınları sahibine teslim ettikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından ziyaret edildi. Bakan Kacır, çocukların başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar'da yolda yürürken yerde buldukları altınları sahibine teslim eden iki çocuğu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Kacır, "Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti" dedi.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde 19 Aralık günü yolda yürüyen 13 yaşındaki Samir Hasanova ile 12 yaşındaki Selim Bayhan, değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Durumu çevredeki esnafa bildiren çocuklar kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Bunun üzerine altınları bulan 2 çocuk ve yanlarındaki esnaf altınları kuyumcuya teslim etti. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır iki çocuğa ziyarette bulundu. Ziyarette Bakan Kacır'a Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'da eşlik etti.

'İÇERİSİNE BAKTIK ALTIN DOLUYDU'

Yaşadıkları olayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a anlatan çocuklar, "Elimize aldığımızda ağırdı. İçerisine baktık, altın doluydu, kuyumcunun kartı da vardı" ifadelerini kullandı

'PIRIL PIRIL GENÇLERİN OLMASINDAN ÇOK MUTLU OLDUK'

Ziyarette konuşan Bakan Kacır, "Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Bakan Kacır, çocuklara diz üstü bilgisayar ile TEKNOFEST montu hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
