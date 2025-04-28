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Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Futbol Turnuvası Finali'ne Katıldı

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Futbol Turnuvası Finali'ne Katıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında futbol turnuvasının finaline katıldı. Turnuvada sendika başkanları ve basın mensupları karşı karşıya geldi. Işıkhan, sosyal diyalogun önemine vurgu yaparak, sporun birleştirici gücünden bahsetti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında 'Emek ve Dayanışma Futbol Turnuvası Finali'ne katıldı. Başlama vuruşunu gerçekleştiren Işıkhan, "Sosyal diyalog çok önemli. Sizler de şahit oluyorsunuz, masada elbette emekçilerin haklarını, işverenlerimizin taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz ama sahada bir kardeş olarak sporun getirmiş olduğu gücü de kullanarak güzel bir futbol gecesi olur diye düşünüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Emek ve Dayanışma Futbol Turnuvası Finali'ne katıldı. Sendika başkanları ve basın mensuplarından oluşan takımların karşılaştığı final maçında Bakan Işıkhan da forma giydi. HAK-İŞ Konfederasyonu, TÜRK-İŞ Konfederasyonu, Türkiye KAMU-SEN, TESK ve bakanlık genel müdürlüklerinin bulunduğu turnuva sonrası dostluk maçında Çalışma Bakanı ile sendika başkanları ve basın mensuplarının karşı karşıya geldiği maç 8-4 bitti.

'MASADA TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ, SAHADA KARDEŞİZ'

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Yaşasın 1 Mayıs Futbol Turnuvamız için biraz sonra iki güçlü takım birbiriyle mücadele edecek. Geçen yıl da hatırlarsanız sizlerin de katılımıyla birlikte güzel bir program yapmıştık. 1 Mayıs emek ve dayanışmanın günü ama aynı zamanda birlikteliğin, kardeşliğin bir günü. Dostluğu geliştirmenin önemli bir günü. Biz de buradayız, konfederasyon başkanlarımız, sendika başkanlarımız burada. Bu arada aynı takımda olacağız biz sendikalarla, onu da ifade edeyim. Gazetecilerin, basının yer aldığı bir grupla futbol maçımızı gerçekleştireceğiz. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da tekrar bu futbol turnuvasını gerçekleştireceğiz. Sosyal diyalog çok önemli. Sizler de şahit oluyorsunuz, masada elbette emekçilerin haklarını, işverenlerimizin taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz ama sahada bir kardeş olarak sporun getirmiş olduğu gücü de kullanarak güzel bir futbol gecesi olur diye düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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