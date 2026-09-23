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Bakan Gürlek fon soruşturmasında mağduriyetler için adım atılacağını söyledi

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Bakan Gürlek fon soruşturmasında mağduriyetler için adım atılacağını söyledi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında Hazine ve Maliye Bakanıyla toplantılar yapıldığını, SPK ve BDDK başkanlarının katıldığı toplantılarda sürecin değerlendirildiğini belirtti. Gürlek, kısa süre içinde mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar atılacağını ifade etti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu bir süreç ve çalışmalar devam ediyor. Benzer durumların dünyada da yaşandığını biliyoruz. Yargı olarak, hukukun bize verdiği yetkiler çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine ve sistemin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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