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Milli Savunma Bakanı Güler, Burundi Dışişleri Bakanı Bizimana ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Burundi Dışişleri Bakanı Edouard Bizimana ile Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında görüştü.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana ile Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana, Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için bir araya geldi. Ticaret Bakanlığında her iki Bakanın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer aldı" denildi.

Kaynak: ANKA
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