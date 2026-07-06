Milli Savunma Bakanı Güler, Savunma Sanayii Çalışma Yemeği'ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Çalışma Yemeği'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, TOBB'daki yemeğe ABD'li yetkililerin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve savunma sanayii firmalarının yöneticilerinin katıldığı belirtildi.