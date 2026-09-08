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Bakan Göktaş’tan kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimi için imzalanan protokole destek

Bakan Göktaş’tan kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimi için imzalanan protokole destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanlığı ile beş büyük e-ticaret platformu arasında dün imzalanan, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini güçlendirmeyi amaçlayan iş birliği protokolüne ilişkin "Kadın emeğinin daha da görünür kılınması adına son derece kıymetli buluyoruz" dedi. Göktaş, kadın kooperatiflerini yeni pazarlarla buluşturan ve yerel üretimi küresel markalara taşıyan her girişimi desteklediklerini belirtti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanlığı ile beş büyük e-ticaret platformu arasında dün imzalanan, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini güçlendirmeyi amaçlayan iş birliği protokolüne ilişkin "Kadın emeğinin daha da görünür kılınması adına son derece kıymetli buluyoruz" dedi. Göktaş, kadın kooperatiflerini yeni pazarlarla buluşturan ve yerel üretimi küresel markalara taşıyan her girişimi desteklediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımızın beş büyük e-ticaret platformu ile imzaladığı iş birliği protokolünü, kadın emeğinin daha da görünür kılınması adına son derece kıymetli buluyoruz. Kadın kooperatiflerini yeni pazarlarla buluşturan, yerel üretimi küresel markalara taşıyan ve kadınların başarı hikayelerini büyüten her girişimi destekliyoruz. Kadınların üretimde, ticarette ve ekonomide daha güçlü yer aldığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat başta olmak üzere bu kıymetli adımın atılmasında emeği bulunan herkese gönülden teşekkür ediyor, protokolün kooperatiflerimize ve kadın girişimcilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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