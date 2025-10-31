Haberler

Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençler için 43 ulusal firmayla anlaşma yaparak yüzde 40 indirim imkanı sağlandığını açıkladı. Bakan Göktaş ayrıca, evlilik kredilerinin de arttırıldığını duyurdu.

  • Evlenecek gençlere 43 ulusal firmayla anlaşma yapılarak yüzde 40 indirim sağlanacak.
  • 18-25 yaş arası evlenen çiftlere 250 bin lira kredi verilecek.
  • 26-29 yaş arası evlenen gençlere 200 bin lira kredi verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere destek için atılan yeni adımları Bursa ziyaretinde açıkladı.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE MÜJDE

Göktaş yeni evlenecek gençlere 43 ulusal firmayla anlaşma yapıp, yüzde 40 indirim sağlanacağını belirtti. Gençlere sağlanan kredilerin de artırıldığını belirten Göktaş, "Ocak ayı itibari ile rakamı da güncelledik. Bu kapsamda 18-25 arasında evlenen çiftlerimiz için bu rakamı 250 bin liraya çıkardık. 26-29 yaşlar arasındaki gençlerimize 200 bin liraya kadar imkan sağlıyoruz. Bununla da kalmadı. 43 ulusal firmayla anlaşma yaparak yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanma imkanı sağladık" dedi.

AK Parti il binası ziyaretini tamamlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi'nin açılışı gerçekleştirdi.

EVLİLİK KREDİSİNDEN FAYDALANAN ÇİFTİN ŞAHİDİ OLDU

Açılışının ardından Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi'ne gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden faydalanan Çiçek Derviş ile Furkan Maraş çiftinin nikah törenine katılarak, şahit oldu.

Çifte evlilik cüzdanına veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öncelikle çiftimizi tebrik ediyorum. Bugün gururlu günlerine bizler de şahitlik ettik. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Aile yolunda ilerliyorsunuz. Bizlere de özellikle aile ve gençlik fonu kapsamında başvuruda bulundunuz. Sizler gibi 50 bine yakın genç çiftimizi biz Türkiye'de evlendirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyerek acil durum ilan etti
İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi

İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi! Tepkiler gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.