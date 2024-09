Bakan Göktaş: Devlet Korumasından Yararlanan Gençler İçin Yeni İstihdam Fırsatları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız güçlü adımlarla kurumlarımızda büyüyen gençlerimizin kendileri için güzel bir gelecek inşa etmelerine büyük bir mutlulukla şahitlik ediyoruz." dedi.

Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugün devlet korumasından yararlanan 729 gencin atamasının yapılacağını söyledi.

Bakanlık olarak, çocuklara dair en önemli önceliklerinin kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmeleri olduğunu vurgulayan Göktaş, bu amaç doğrultusunda çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen programlar hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Göktaş, "Attığımız güçlü adımlarla kurumlarımızda büyüyen gençlerimizin kendileri için güzel bir gelecek inşa etmelerine büyük bir mutlulukla şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu yıl korumamız altında yetişen çocuklarımızdan 421'i üniversiteye yerleşti"

Bakanlık olarak, koruma altında bulunan her çocuğu hayata hazırladıklarını anlatan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin mimarı olacak çocuklarımızı, huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz." diye konuştu. Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 1185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra spor, sanat, teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için çocuklarımıza destek oluyoruz. Bunları yaparken de çok kıymetli hocalarımızdan destek alıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında korumamız altında yetişen çocuklarımızdan 421'i üniversiteye yerleşti."

Kuruluşlarda kalan 2 bin 112 çocuğun lisanslı sporcu olarak Bakanlığa bağlı spor kulüplerinde yeteneklerini geliştirdiğini aktaran Göktaş, 30'u milli sporcu olan çocukların hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda ülkesini başarılarıyla temsil ettiğini bildirdi.

İŞKUR ile yürüttükleri eğitim çalışmalarıyla bugüne kadar 8 binden fazla çocuğun kariyer planlamalarına destek olduklarına işaret eden Bakan Göktaş, "Bugüne kadar 62 bin 838 gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Bugün de 2024 yılının ikinci dönem yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Göktaş, özel sektörde çalışan gençlerin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırdıklarını ifade ederek, bu kapsamda bugüne kadar 13 bin 906 Özel Sektör İstihdam Teşviki sağladıklarını söyledi.

Hayatlarının her anında çocukların ve gençlerin yanında olup mutluluklarını paylaştıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bugün hayatınızın en önemli başlangıcını yapıyorsunuz. Her birinizin yerleştiği kurumlarda bizi en iyi şekilde temsil edeceğinize güvenimiz tamdır. Çalıştığınız kurumlarda başarılı çalışmalara imza atacağınıza inanıyoruz. Sizler de hayata atılmış, nice güzel yerlere gelmiş abileriniz, ablalarınız gibi sizden sonra gelecek olan kardeşlerinize birer örnek olacaksınız. Bakanlık olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bugün ataması gerçekleştirilecek genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Programda, "Benim Hikayem" adlı kısa film gösterildi

Programda, İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altındaki çocukların beden eğitimi öğretmeni Ferhat Fidan liderliğinde ragbi sporuna hazırlanmalarını konu alan "Benim Hikayem" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı. Törende, ragbi takımı antrenörü ve oyuncuları, Bakan Göktaş'a imzaladıkları ragbi topunu hediye etti.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen ve atamada ismi yer alan bir gencin 6 aylık bebeğiyle atamanın gerçekleşmesi için butona bastı.

Kurada ismini gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı.