Bakan Ersoy: Türk dünyası ülkeleriyle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz / Haber eklendi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmden kültüre, ekonomiden dijital dönüşüme kadar her alanda Türk dünyası ülkeleriyle omuz omuza çalışmaya, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeye ve bu birlikteliği daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında başkentteki bir otelde, '7'nci Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi: Türk Dünyasında Turizmin Geleceğini Yeniden Tasarlamak' programı düzenlendi. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın, tarihin en hızlı ve en derin değişim süreçlerinden birinden geçtiğini belirterek, "Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler, bölgesel dayanışmanın ve ortak hareket etme kabiliyetinin ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türk dünyasının sahip olduğu ortak tarih, kültür ve değerler etrafında şekillenen güçlü iş birliği, sadece bölgemiz için değil, küresel dengeler açısından da stratejik bir önem taşımaktadır. Bizler, bu iş birliğini daha ileriye taşımakta, ortak projelerle derinleştirmekte ve yeni alanlarla zenginleştirmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, hem bölgesel hem de ikili ilişkilerde iş birliklerine büyük önem vermektedir. Bununla beraber Türk dünyasıyla kurulan güçlü bağları da her zaman öncelikli olarak değerlendirmektedir. Bizler de bu güçlü vizyon doğrultusunda, turizmden kültüre, ekonomiden dijital dönüşüme kadar her alanda Türk dünyası ülkeleriyle omuz omuza çalışmaya, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeye ve bu birlikteliği daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TURİZM GELİRİNİ YÜZDE 109 ARTTIRDIK'

Bakan Ersoy, Türkiye turizminin son yıllarda yalnızca büyüyen bir sektör olmadığını, aynı zamanda ülkenin ekonomik gücünü, kültürel zenginliğini ve uluslararası marka değerini temsil eden stratejik bir alan haline geldiğini söyledi. Bakan Ersoy, "2025 yılında ülkemiz, turizmde tarihi bir başarıya imza atarak 64 milyon ziyaretçiyi ağırlamış ve 65,2 milyar dolar turizm gelirine ulaşmıştır. Bu rakamlar, Türkiye'nin dünya turizminde ulaştığı güçlü konumu açıkça göstermektedir. Bu rakamlar, kısa zamanda katedilen muazzam mesafeyi göstermesi açısından önemlidir. Göreve gelişimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide stratejik sektör ilan ettiği turizm sahasında gelirlerimizi 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırdık. Bu gelişme, Türkiye'nin artık yalnızca çok ziyaretçi çeken değil, aynı zamanda yüksek katma değer üreten bir turizm ülkesi olma hedefinde ilerlediğini göstermektedir. Bizler için bu başarı bir varış noktası değil yeni hedeflerin başlangıcıdır" diye konuştu.

'TURİZM GÜÇLÜ BİR DİPLOMOSİ ARACIDIR'

Bakan Ersoy, turizm sektörünün sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayarak, "Turizm aynı zamanda Türk kültürünün, tarihinin ve misafirperverliğinin dünyaya anlatıldığı güçlü bir diplomasi aracıdır. Türk dizileri de bizler için bir diğer önemli diplomasi başlığıdır. Dünya genelinde geniş kitlelere ulaşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Türk dizileri, Türkçeye olan ilgiyi her geçen gün daha da artırmaktadır. Bizler de Türk dizi sektörüne verdiğimiz güçlü destekle yalnızca bir içerik üretimini değil, aynı zamanda dilimizi, kültürümüzü ve hikayelerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyan etkili bir kültürel köprü inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'TURİZM YENİLİKÇİ BİR KONUMA ULAŞACAK'

Bakan Ersoy, 2026 yılı boyunca Ankara'da düzenlenecek kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleriyle hem yurt içinden hem de Türk dünyasının farklı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye olarak Türk devletleri arasında turizm alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu konu ülkemizin en üst düzeydeki strateji belgelerinden birisi olan, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da, 'Türk devletlerine yönelik ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel iş birliğine de katkı sunacak; eğitim, sağlık, kültür, üretim ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda program ve projeler gerçekleştirileceği' belirtilerek yer almıştır. Dost ve kardeş Türk dünyası ülkeleriyle sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması, dijitalleşme ve akıllı destinasyon yönetimi alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, sağlık ve iyi yaşam turizmi gibi yükselen alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi yönündeki kararlılığımızı ifade etmek isterim. İnanıyoruz ki akademi, kamu ve sektörün ortak aklıyla geliştirilecek bu tür iş birlikleri sayesinde Türk dünyası turizmi yalnızca bölgesel ölçekte değil, küresel turizm sisteminde de daha güçlü, daha dayanıklı ve daha yenilikçi bir konuma ulaşacaktır" dedi.

Kongre, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı