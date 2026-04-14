Bakan Ersoy: Türk dünyası olarak birliğimizi diri tutmak zorundayız

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Andican Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde, TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde düzenlenen 'Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti' tanıtım törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, "Türk dünyası olarak birliğimizi daima güçlü, bu birliğin tarihi ve kültürel hafızasını sürekli taze ve diri tutmak zorundayız. Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün 'popüler kültür' adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dahil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmelerini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz. Türk devletleri, kendi kamu kurumlarıyla bunu yaparken TÜRKSOY bütün Türk dünyasını kapsayacak şekilde bu ağır ve vazgeçilmez sorumluluğu üstlenmiştir. TÜRKSOY'un yürüttüğü her bir çalışmanın, gerçekleştirdiği etkinliklerin, uzun yıllar kararlılıkla sürdürüp gelenekselleştirdiği uygulamaların altında bu hakikat yatar" diye konuştu.

'ANDİCAN İSTİSNAİ BİR MERKEZDİR'

'Türk Dünyası Kültür Başkenti' programının 14 yıldır Türk dünyasının kültürel mirasını tanıtmak, şehirler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi güçlendirmek amacıyla kararlılıkla yürütüldüğünü dile getiren Ersoy, "Program, kültürel diplomasi alanında da stratejik bir rol üstlenmektedir. Astana'dan başlayan bu silsile Türk dünyasının 13 şehrinde kültür köprüler kurulmasına, değerlerimizin anlatılması ve anlaşılmasına hizmet etmiş; şimdi bu sancak Andican'a teslim edilmiştir. Andican, Türkistan'ın kalbinde yer alan; ilmin, sanatın ve devlet geleneğinin asırlar boyunca şekillendiği istisnai bir merkezdir. Bu kadim şehrimiz, büyük devlet adamı ve düşünür Zahirüddin Muhammed Babür'ün doğduğu yer olarak Türk ve dünya tarihine adını silinmez izlerle kaydetmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİ STRATEJİK BİR ÖNCELİK'

Bakan Ersoy, Andican'da yürütülen çalışmaların Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde şekillenen reform süreciyle birlikte, tarihi miras ile modern kalkınmanın güçlü bir şekilde buluştuğunu gösterdiğini kaydederek, "Bu yaklaşım, Türk dünyasının ortak geleceği açısından da önemli bir perspektif sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk dünyasının her alanda bütünleşmesini stratejik bir öncelik olarak değerlendirmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu hedefe hizmet edecek politikaları kararlılıkla yürütüyor, bu yolda kardeşlerimizin attığı her adımı da destekliyoruz. Andican'ın bu önemli sürecine de aynı şekilde desteğimizi sürdüreceğiz. Şüphe yoktur ki ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek vizyonu bizleri daha güçlü bir birlikteliğe taşımaktadır" dedi.

KÜRŞAD ZORLU: ANDİCAN ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ HALİNE GELECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ise, "Andican elbette tarihiyle, turizmiyle ve bu yöndeki kapasitesiyle çok büyük bir merkez ve inşallah bu yılı layıkıyla geçirerek, çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek. Andican deyince elbette büyük hükümdar Babür aklımıza gelir. Onu farklı kılan şeylerden bir tanesi Türk diline olan sevgisi ve hatta aşkıydı. O dönemde birçok farklı akıma rağmen Türkçe ile eserler yazılmasını teşvik etmiş, çevirileri bile Türk dilini aktarırken bir terminoloji birliği için önemseyerek adımlar atmıştır. Dolayısıyla da Andican merkezinde bir araya geleceğimiz her bir faaliyet, esasında birçok sahada iş birliğimizi derinleştirmemiz için de bizlere imkan sunmaktadır. Bunların başında da elbette iletişim ve ortak alfabe konusundaki çalışmalarımızın geldiği noktadır" diye konuştu.

'5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Zorlu, bugün Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin üst seviyede olduğuna dikkat çekerek, "Dış ticaret hacmimiz 3 milyar doları aşmış ancak liderlerimizin 5 milyar dolarlık ticaret hedefi reel bir anlamda karşımızda durmakta, ulaşılabilir bir hedef olarak her sahada bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah mayıs ayının 15'inde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı gayriresmi devlet başkanları zirvesi gerçekleşecek ve orada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, devlet başkanlarımız bir araya gelecek. Yapay zeka ve dijital kalkınma başlığıyla bu zirve gerçekleşecek ve ardından da inşallah Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde resmi devlet başkanları zirvesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı