Bakan Ersoy: Bizim davamız, geleceği inşa eden bir davadır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim davamız, geleceği inşa eden bir davadır. Batman'ı da 'Türkiye Yüzyılı'nın kültür, turizm ve medeniyet şehirlerinden biri yapma kararlılığındayız. Geniş bir yelpazede Batman'ı dünyaya anlatıyoruz" dedi.

Batman'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ersoy ardından Batman İl Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda turizm yatırımları başta olmak üzere kentte yürütülen kamu yatırımları ele alındı. Vali Ekrem Canalp, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Ersoy'a; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile partililer eşlik etti. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ersoy, Şubat Ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

'TURİZM TESİSLERİNİN YATAK KAPASİTESİ 2 BİN 606'YA ULAŞTI'

Burada konuşan Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; geleceğe değer katan yatırımlarımızla ülkemizin dört bir yanını kararlılıkla ihya ediyor, her bölgemizi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturuyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde emin adımlarla yürürken, Batman'ı da bu büyük yürüyüşün güçlü bir parçası haline getirdik, getiriyoruz. Toplam 185 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz 3 kütüphanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Son 24 yılda da Batman'da kültür ve turizm alanında 474 milyon liralık yatırım yaptığımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Şu ana kadar Batman için planladığımız tüm kalkınma adımlarını bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Batman Kültür Merkezi'ni tamamladık. Bu eser; AK Parti belediyeciliğinin, eser ve hizmet siyasetinin Batman'daki somut nişanesidir. Bu merkez; laf değil, iş üreten; vaat değil, eser konuşan bir siyasi hareketin imzasıdır. AK Parti iktidara geldiğinde, Batman'da tablo son derece sınırlıydı. 2002 yılında işletme belgeli konaklama tesisi sayısı yalnızca 6, yatak kapasitesi ise 737 idi. Bugün şehrimizdeki turizm tesislerinin yatak kapasitesi 2 bin 606'ya ulaşmıştır. Bu rakamlar, Batman'ın artık bölgesel değil, ulusal ölçekte bir turizm potansiyeline kavuştuğunu da açıkça göstermektedir. Batman'da bugün 3 müze ve 1 ören yeri olmak üzere toplam 4 kültürel birimimiz var. Hasankeyf Müzemiz, 2023-2025 yılları arasında 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırlarken, sadece 2025 yılında burayı ziyaret eden konuklarımızın sayısı 37 bine ulaştı" dedi.

'HASANKEYF'İ KADERİNE TERK ETMEDİK'

Bakan Ersoy, "2020 yılında zorunlu olarak kapatılan müzemizi 2022 yılında yeniden açarak, Hasankeyf'i kaderine terk etmediğimizi aksine üzerine titrediğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk. Batman genelinde 78 sit alanı ve 144 taşınmaz kültür varlığını tescil ettik. Hasankeyf'te hayata geçirdiğimiz Arkeopark ve Kültür Park-Müze Alanı, vizyon projelerimizin başında geliyor. Hazine mülkiyetinde bulunan 18 taşınmazın kesin tahsisleri tamamlandı. Alan Bakanlığımıza teslim edildi ve hukuki süreci devam eden alanlar için de kararlılıkla çalışmalarımız sürmektedir. Şaab Vadisi alanında yürütülen tahsis çalışmalarıyla da Hasankeyf'i yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Hasankeyf'teki kazımız, Bakanlığımız ve Mardin Artuklu Üniversitesi adına, Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında yürütülüyor. 2025 yılında bu kazı alanımıza da 1 milyon 860 bin TL ödenek aktardık. Bizim siyasetimiz tabelayla değil, eserle yapılır. Bizim davamız, geleceği inşa eden bir davadır. Batman'ı da 'Türkiye Yüzyılı'nın kültür, turizm ve medeniyet şehirlerinden biri yapma kararlılığındayız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız öncülüğünde de yürütülen ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri kapsamında; influencerlardan basın mensuplarına, tur operatörlerinden dijital platformlara uzanan geniş bir yelpazede Batman'ı dünyaya anlatıyoruz. GoTürkiye markası çatısı altında yürütülen çok dilli dijital tanıtımlar, milyonlarca gösterimle Batman'ın kültürünü, doğasını ve gastronomisini küresel ölçekte tanıtıyor. Sosyal medya kampanyaları, tanıtım filmleri ve sahada kullanılan modern tanıtım materyalleriyle Batman'ın bilinirliğini her geçen gün daha da artırıyoruz. Aynı zamanda çevresel ve kültürel sürdürülebilirliği önceleyen bir anlayışla, turizm tesislerimizin belgelendirme oranlarını yükseltiyor, nitelikli turizmi esas alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, kültürü ve turizmi kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak görüyor; Batman'ı sahip olduğu değerlerle geleceğe güçlü bir şekilde taşıyoruz" diye konuştu.