Bakan Çavuşoğlu, New York'da ikili temaslarda bulundu - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, New York'da ikili temaslarda bulundu

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile ayrı ayrı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile ayrı ayrı bir araya geldi.

AA / Güncel

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