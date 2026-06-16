Haberler

Türkiye, Özbekistan'a en çok yatırım yapan 3. ülke

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun açılışını Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke olduğunu bildirdi. Bolat, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğünün 8,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Taşkent'te düzenlenen Türkiye- Özbekistan İş Forumu'nun açılışını Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Kuçkarov ile gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke olduğunu bildirdi. Bolat, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğünün 8,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 5'inci Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu kapsamında, kardeş ve dost ülke Özbekistan'ın Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Cemşid Kuçkarov ile Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun açılışını yaptıklarını bildirdi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde ticari ve ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam büyüklüğü 8,2 milyar dolara ulaşmış, Türkiye ise 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke olmuştur."

Enerjiden sağlığa, tarımdan lojistiğe kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz, iki kardeş ülkenin ortak kalkınmasına katkı sunmaya devam etmektedir. İş dünyamızın hayata geçireceği yeni projelerle, bu başarı hikayesi, Yüce Allah'ın izniyle daha da güçlenecektir."

Kaynak: ANKA
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

Ağlaya ağlaya veda etti!

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

Olay yaratan paylaşım: Hacıosmanoğlu, Terim'i TFF başkanı yaptı
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu

Ece İrtem'le ilgili vahim iddia! Avukatından açıklama geldi
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor