Bakan Bolat: Enflasyonda son 4 yılın en düşük rakamlarına geldik

Ulaşcan ÖZER /İSTANBUL, İSTANBUL'da 9'uncusu düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Son 23 yılda ekonomide, üretimde yüzde 5,4 yıllık reel büyüme sağladık. Enflasyonda son 48 ayın, 4 yılın en düşük rakamlarına geldik, daha da aşağıya geleceğiz. İhracat artışı devam edecek ve dış dengelerimiz, cari işlemler dengelerimiz gerçekten çok iyi bir gelişme, iyileşme kaydetti" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Konya İl Tanıtım Günleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, etli ekmek, Mevlana şekeri, yağlı somun ve daha fazlası Konya'nın meşhur lezzetleri 18-21 tarihleri arasında 4 gün boyunca İstanbulluların beğenisine sunulacak. Etkinliğe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, KONSİFED ve KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Konyalılar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından KONSİFED ve KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, İstanbul Valisi Davut Gül'e, Konya Valisi İbrahim Akın'a, Yalova Valisi Hülya Kaya'ya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a hediye taktim etti.

'TÜRKİYE MAKROEKONOMİDEKİ BAŞARILARIYLA EKONOMİSİNİ 6 KAT BÜYÜTTÜ'

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Konya bizim bin yıllık Anadolu coğrafyasında kadim medeniyetimizde Selçuklu İmparatorluğu'nun başkentiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul ve Türkiye Cumhuriyetimizin başkenti Ankara bugün burada buluşmuş durumda. Bu Türkiye'mizin birliğini ortaya dayanışmasını ortaya koymaktadır. Ticaret erbabının eserleri ve Konya'daki bütün ilçelerimizin ve ilçe belediyelerimizin nadide eserleri, örnekleri, ürünleri 9'uncu Konya İl Tanıtım Günleri'nde sergileniyor. Bütün İstanbullular ve bütün Türkiye'nin değişik vilayetlerinden gelecek bütün vatandaşlarımız Konya'nın sıcaklığını, güzel eserlerini ve çalışkanlığını görecekler. Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ekonomide, ticarette, sanayide, tarımda, ulaştırmada, enerjide, savunma sanayinde, huzur ve asayişi sağlamada, dış politikada, sanatta, her alanda eğitimde, sağlıkta, çevre düzenlemelerinde, belediyecilikte çok büyük gelişmeler kaydetti, ilerlemeler sağladı. Türkiye makroekonomideki başarılarıyla ekonomisini 6 kat büyüttü, kişi başına milli gelirini 5 kattan fazla büyüttü, ihracatını mal ve hizmetler de 7,5 kat büyüttü. istihdamını 19,5 milyondan 33 milyona yükseltti ve sanayide, tarımda da bütün rakamları katbekat yükseltti. Tarımda 3 katı dolar bazında milli gelir artışı sağladı, sanayide de aynı ekonomik büyüklüğümüzü ihracattaki artışımıza paralel olarak sağladı. Türkiye'nin her tarafında bu gelişmenin izleri, eserleri görünüyor ve bu Allah'ın izniyle devam edecek" dedi.

'TÜRKİYE GELİŞMİŞ ÜLKELER LİGİNDE YER ALIYOR'

Bakan Ömer Bolat, "Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde yer alıyor ve bu yıl sonunda, Allah izin verirse, dünyada cari fiyatlarla 16'ncı sıraya yükselecek; 17'deydik, 16'ya yükseleceğiz. Satın alma gücü paritesine göre de 12'nci sıradaydık, 11'inci sıraya yükseleceğiz. Daha iyi olacak ve ekonomide gerek fiyatlardaki enflasyonun aşağıya gelişi, fiyat istikrarının sağlanması, para ve döviz piyasalarındaki istikrar, döviz dengelerimizin iyileşmesi ve döviz rezervlerimizin artması hep iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Son 23 yılda ekonomde, üretimde yüzde 5,4 yıllık reel büyüme sağladık. Enflasyonda son 48 ayın, 4 yılın en düşük rakamlarına geldik; daha da aşağıya geleceğiz. İhracat artışı devam edecek ve dış dengelerimiz, cari işlemler dengelerimiz gerçekten çok iyi bir gelişme, iyileşme kaydetti" dedi.

'5 YIL İÇERİSİNDE 10 MİLYAR DOLAR İHRACATA KONYA İMZA ATACAK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uzaktan yakından gelen, sadece İstanbul'a gelen tanıtım şehrinin hemşehrileri değil, diğer vilayetteki arkadaşlar, hemşehriler buraya geliyor, kucaklaşıyor, hasret gideriyor. Bunu gördüm, bugün de bunu görüyorum. Ama en son Konya Tanıtım Günleri'nde şunu söylemiştim, Murat Bakanımız da o zaman vardı, dedim ki Biz Anadolu Selçuklu'nun başkentliğini yaptık. Anadolu'nun en büyük şehriyiz. Yüz ölçümü olarak hakeza öyleyiz. 2.4 milyon nüfusumuz var. Tarımda en büyüğüz, sanayide enlerdeyiz, dış ticarette 5 milyar dolara doğru gidiyoruz. Şimdilik 3,5 milyon dışarıdan gelen turist misafirlerimizi ağırlıyoruz. Elimizi attığımız her konu temiz olduğu için, iyi niyetli olduğu için ve 'iki günü bir olmadan çalışana Allah verir' düşüncesine de inandığımız için her iş elimize yakışıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla 600 bini aşkın sigortalı çalışan var. 3,5 milyar dolar ihracat yapıyor ama bu bize yakışmıyor. İlk etapta 5 ve inanıyorum ki göreceksiniz 5 yıl içerisinde, 5-6 yıl içerisinde 10 milyar dolara Konya imza atacak. Bunu Konya bunu başaracak inanıyorum, 10 milyar dolar. Artık dünyada ülkelerin rekabeti konuşulmuyor, şehirlerin rekabeti daha ön plana çıktı. Dolayısıyla büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, onun liderliğinde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürürken sadece Türkiye olarak değil, 81 vilayet ürettiğini dünya piyasalarında satan ve kendi değerlerini 1000 yıldan beri Anadolu'da yaşıyoruz. Tarihimizin bize emanet ettiği her şeyimizi ve dünyada eşi benzeri olmayan o misafirperverliğimizle birlikte ne yapıyoruz? Dünyaya tanıtıyoruz. Dünyaya bizim şehirlerimizin, Konya'mız gibi her birinin güzelliklerini, ürettiği değerlerini rekabet ortamında en güzel şekilde anlatıyoruz. Aslında buradan şuraya gelmek istiyorum. 5 yıl önceydi, öyle tahmin ediyorum. Burada demiştim ki artık sadece yılda 4 gün İstanbul'da değil ama dünyanın en önemli turizm destinasyonlarında, Tokyo'da, Amerika kıtasında, Londra'da, Dubai'de, Katar'da gibi seçilen, belirlenen destinasyonlarda Konya şehrinin geçmişini, bugününü ve gelecek hayalini, hedeflerini tanıtmanın zamanı geldi arkadaşlar. İstanbul bütün Türkiye'nin, dünyanın gözbebeği. Konya bugün İstanbul'a misafir ama artık bu güzel şehri, kadim şehrimizi, Konyamızı artık dünyaya tanıtmanın zamanı geldi" diye konuştu

'KONYA'DA ŞEHİRCİLİK ANLAMINDA BİR MODEL OLDUĞUNU SÖYLERLER'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Herhalde bir anket yapılsa Türkiye'nin herhangi bir yerinde 'Konya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye sorsalar Konya'da şehircilik anlamında bir model olduğunu, sanayi anlamında bir model olduğunu, belediyecilik anlamında bir model olduğunu, insan yapısının gözü kapalı kız alıp kız vereceğiniz insanlar olduğunu söylerler. Bakanlarım, burayı biliyorsunuz, burası yıllarca havaalanı olarak kullanıldı, şu an İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük yeşil alanlarından biri. 2 milyon metrekarelik bir alan. Hemşehrilerimizin, İstanbul'u oluşturan İstanbul'un bütünü 80 ilden oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hemşehri derneklerimizin bu ihtiyacını görecek, bu yapıları yaptılar. Her hafta bir büyükşehrimizin tanıtım günleri oluyor ve her hafta burada yüz binlerce İstanbullunun bu coşkusuna tanıklık ediyor" dedi.