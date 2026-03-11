Haberler

Bakan Bayraktar, Ukrayna Başbakanı Svyrydenko ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ile bir araya gelerek enerji arz güvenliği ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ile biraraya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, bölgesel enerji arz güvenliğini ve iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Özellikle ülkelerimiz arasında doğal gaz ticareti ve elektrik ekipman tedariği konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
Arne Slot'tan stat atmosferi ve Galatasaray hakkında çarpıcı itiraf

Üst üste yaşanan hezimetin ardından neler dedi neler
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var