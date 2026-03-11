Bakan Bayraktar, Ukrayna Başbakanı Svyrydenko ile Görüştü

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Paris'te Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ile biraraya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, bölgesel enerji arz güvenliğini ve iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Özellikle ülkelerimiz arasında doğal gaz ticareti ve elektrik ekipman tedariği konularını ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA