Haberler

Bakan Bayraktar Manisa'da Program Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesindeki Dereköy Maden Sahası'nda açıklamalarda bulunarak çeşitli programlara katıldı. Manisa Valiliği'ni de ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada protokol ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesindeki Dereköy Maden Sahası'nda açıklamalarda bulunduktan sonra ilçede bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, ardından Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar'ı Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa protokolü karşıladı. Çiçek takdim edilen Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. Bakan Bayraktar, programın ardından kentten ayrıldı.

Haber: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeşil ışık yandı! Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer

Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü

Transfer bitti! Ghezzal yuvaya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.