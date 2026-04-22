Haberler

Bakan Bayraktar, maden işçilerini kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik işçilerini kabul ederek madencilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini ele aldı.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik işçilerini bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde söz konusu şirkette çalışan madenci kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyetleri, ihtiyaçlarını ve taleplerini detaylıca ele aldık. Yerin metrelerce altında emek veren madencilerimizin alın terini korumak, güvenli çalışma ortamlarını tesis etmek ve bu sorunun çözümü noktasında gerekli teması sürdürüyor, gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Devlet olarak sektörümüzü desteklemek adına önemli teşvikler versek de sektörün bu desteklerden faydalanmasının ön koşulu işçi haklarının korunması ve çalışana olan borçların ödenmesidir. İşçi kardeşlerimizin alacaklarının ödenmesinin ve haklarını zamanında alabilecekleri bir istihdam ortamının sağlanmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

