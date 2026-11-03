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Bakan Bayraktar, JS Link ile nadir toprak elementlerinde iş birliğini değerlendirdi

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Bakan Bayraktar, JS Link ile nadir toprak elementlerinde iş birliğini değerlendirdi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Koreli JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı J.S. Park ile görüştü. Görüşmede Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerini ekonomiye kazandıracak iş birliği imkanları değerlendirildi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı J.S. Park ile görüştüklerini belirterek, görüşmede Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerini ekonomiye kazandırmaya yönelik iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın J.S. Park ve beraberindeki yetkililerle Güney Kore'de bir araya geldik. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri kaynağımızı cevherden nihai ürüne uzanan entegre bir değer zinciriyle ekonomimize kazandırmaya yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Nadir toprak elementlerinden yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar enerjinin ve madenciliğin tüm alanlarında kaynak potansiyelimizi yüksek katma değerli üretime dönüştürecek, ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetini güçlendirecek yatırımlara ve uluslararası iş birliklerine açık olduğumuzu vurguladık" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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