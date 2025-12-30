Bakan Bayraktar: Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Yıldırım' ve 'Çağrı Bey' isimleri verilen iki yeni derin deniz sondaj gemisinin filoya dahil edildiğini belirterek, "12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4'üncü derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ziyareti kapsamında yapılan basın toplantısında iki yeni derin deniz sondaj gemisinin filoya dahil edildiğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

ÇAĞRI BEY SONDAJA HAZIRLANIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye'nin 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarılmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Petrolleri'nin bünyesine katılan ikiz gemilerden ilki 28 Eylül'de, ikincisi de 4 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştığı hatırlatıldı. Somali'ye gidecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Taşucu Limanı'ndaki operasyonel hazırlık sürecinin 2026 yılının ocak ayı sonunda tamamlanması, ardından Somali'deki ilk sondaj operasyonu için harekete geçmesinin beklendiği belirtildi.

YILDIRIM KARADENİZ YOLCUSU

Yapılan açıklamada, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yaptığı ifade edildi. Filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacağı belirtildi. Yıldırım'ın ocak ayında Filyos Limanı'na hareket etmesi, Filyos'ta kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından da 2026 yılının mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlamasının hedeflendiği de açıklandı.

12 BİN METREDE SONDAJ

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemiler, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemiler, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemiler ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.