Haberler

Bakan Bayraktar: Kritik enerji altyapılarının güvenliğiyle alakalı çok uzunca bir süredir çalışıyoruz (3)

Bakan Bayraktar: Kritik enerji altyapılarının güvenliğiyle alakalı çok uzunca bir süredir çalışıyoruz (3)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nden telekonferans ile Şırnak'taki Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Lokasyonu ile bağlantı kurarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

TELEKONFERANS İLE ŞIRNAK'A BAĞLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nden Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yerli ve milli imkanlarla kurulan Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Lokasyonu'na telekonferans ile bağlandı. Bağlantı sırasında Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, TPİC Genel Müdürü Yunus Selçuk Arık, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve TPAO ile TPİC çalışanları hazır bulundu.

'YENİ YIL AKŞAMINDA SAHADAYIZ'

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar telekonferans sistemi ile yaptığı bağlantıda, "Yeni yıl akşamında daha sahadayız. Sizler farklı yerlerde, Türkiye'nin her yerinde ülkemizin enerji güvenliği için, enerji bağımsızlığı için yürüttüğümüz projeler kapsamında farklı lokasyonlardasınız. Biz de Filyos'tayız. Bugün akşamdan beri burada çok önemli toplantılar yaptık. Buradaki işçi kardeşlerimizle, mühendis kardeşlerimizle birlikte olduk. Gabar'da Türkiye petrolleri TPİC çalışan arkadaşlarımız var. Oradaki arkadaşlarımıza tekrar selam ediyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Birol Ekici de, "Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde ve sizlerin gayretiyle bugün itibariyle 80.000 varil petrol üretiyoruz. Burada kar yağıyor, yoğun bir kar yağışı var. Ama 3 bin 500 çalışanımızla biz de 149 kuyuda petrol üretmeye 7 gün 24 saat devam ediyoruz. Seyit Onbaşı kulemiz var ve 2 bin 700 metre de kazmış bulunmaktayız. Kazmaya da devam ediyoruz. Gelecek yıl daha ümitle bakıyoruz. Bugün itibariyle 80.000 varil çok önemli bir katkıdır ülkemize, milli enerji politikamıza. Ama önümüzdeki 2026 yılından çok daha umutluyuz. Çok daha kuyu kazacağız ve çok daha petrol üretmek için var gücümüzü gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor