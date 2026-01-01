Bakan Bayraktar: Kritik enerji altyapılarının güvenliğiyle alakalı çok uzunca bir süredir çalışıyoruz (3)

TELEKONFERANS İLE ŞIRNAK'A BAĞLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nden Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yerli ve milli imkanlarla kurulan Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Lokasyonu'na telekonferans ile bağlandı. Bağlantı sırasında Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, TPİC Genel Müdürü Yunus Selçuk Arık, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve TPAO ile TPİC çalışanları hazır bulundu.

'YENİ YIL AKŞAMINDA SAHADAYIZ'

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar telekonferans sistemi ile yaptığı bağlantıda, "Yeni yıl akşamında daha sahadayız. Sizler farklı yerlerde, Türkiye'nin her yerinde ülkemizin enerji güvenliği için, enerji bağımsızlığı için yürüttüğümüz projeler kapsamında farklı lokasyonlardasınız. Biz de Filyos'tayız. Bugün akşamdan beri burada çok önemli toplantılar yaptık. Buradaki işçi kardeşlerimizle, mühendis kardeşlerimizle birlikte olduk. Gabar'da Türkiye petrolleri TPİC çalışan arkadaşlarımız var. Oradaki arkadaşlarımıza tekrar selam ediyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Birol Ekici de, "Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde ve sizlerin gayretiyle bugün itibariyle 80.000 varil petrol üretiyoruz. Burada kar yağıyor, yoğun bir kar yağışı var. Ama 3 bin 500 çalışanımızla biz de 149 kuyuda petrol üretmeye 7 gün 24 saat devam ediyoruz. Seyit Onbaşı kulemiz var ve 2 bin 700 metre de kazmış bulunmaktayız. Kazmaya da devam ediyoruz. Gelecek yıl daha ümitle bakıyoruz. Bugün itibariyle 80.000 varil çok önemli bir katkıdır ülkemize, milli enerji politikamıza. Ama önümüzdeki 2026 yılından çok daha umutluyuz. Çok daha kuyu kazacağız ve çok daha petrol üretmek için var gücümüzü gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,