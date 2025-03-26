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Bakan Bayraktar, Elektrik Fiyatları Hakkında ''Değerlendiriyoruz'' Dedi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin 'değerlendiriyoruz' açıklamasında bulundu.

(TBMM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerin elektrik fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna, "değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik fiyatına zam yapılacağı iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bayraktar, "Değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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