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Bakan Bak'tan Deprem Korkusuna Karşı Destek Açıklaması

Bakan Bak'tan Deprem Korkusuna Karşı Destek Açıklaması
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem korkusuyla evinde kalmak istemeyen İstanbullulara bakanlığa bağlı tesislerde konaklama imkanı sundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem korkusuyla geceyi evinde geçirmek istemeyen İstanbulluların, bakanlığa bağlı tesislerde konaklayabileceğini açıkladı.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla her daim milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Güncel
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