Bakan Bak'tan Deprem Korkusuna Karşı Destek Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deprem korkusuyla geceyi evinde geçirmek istemeyen İstanbulluların, bakanlığa bağlı tesislerde konaklayabileceğini açıkladı.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla her daim milletimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.