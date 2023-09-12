Bakan Bak, Tacikistan milli günü resepsiyonuna katıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tacikistan Cumhuriyeti'nin 32'nci bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Tacikistan Cumhuriyeti'nin 32'nci bağımsızlık yıl dönümü, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gulov Ashrafjon Sheralievich ile siyaset, eğitim ve iş dünyasından isimler katıldı.

'TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ'

Resepsiyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ve Tacikistan'ın müşterek tarih ve mirasla birbirine bağlı 2 kardeş ülke olduğunu kaydetti. Bu kardeşlik bağlarının her türlü insani, siyasi ve iktisadi ilişkileri geliştirmek için güçlü bir temel teşkil ettiğini belirten Bakan Bak, "Günümüzdeki Tacikistan ile ilişkilerimiz spordan ulaşıma, tarımdan sağlığa, enerjiden altyapıya, eğitimden savunma sanayine kadar her alanda gelişmektedir. Bu ilişkileri daha da derinleştirmek ve kurumsallaştırmak istiyoruz. 2022 yılında 560 milyon dolar düzeyine ulaşan toplam ticaret hacmimizi 1 milyar dolar hedefine çıkartmayı hedefliyoruz. Arzumuz, attığımız ortak adımların ve gerçekleştirdiğimiz atılımların halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırmasıdır. Spor, bu adımları gerçekleştirmeye vesile olacak en güçlü köprülerden biridir. Türkiye özellikle son 22 yıldır gerçekleştirdiği sportif hamlelerle dünyanın en genç spor tesislerine sahiptir ve uluslararası organizasyonların gözde ülkelerinden birisidir. Sportif imkanlarımız arttıkça, altyapımız güçlendikçe aynı ölçüde sportif başarımız da artmaktadır. Geldiğimiz noktada Türkiye, sahip olduğu tecrübe, birikim ve güçlü imkanları kardeş ülke Tacikiastan ile paylaşmaktan ve bu alanda gerçekleştireceğimzi iş birliklerinden memnuniyet duyacaktır" dedi.