Bakan Bak, Golbol Milli Takımlarını Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımlarımızdan sevindirici haberler almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Finalde İsrail'i yenerek altın madalya kazanan ve üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Golbol Milli Takımımız ile Ukrayna'yı finalde mağlup ederek 2015'ten sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu olan Erkek Golbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek altın madalya kazanan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."