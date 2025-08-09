Bakan Bak, "Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin enerjisini bu ülkenin menfaatleri, geleceği için etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Onlara büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'nin hedeflerini, vizyonunu anlatmak istiyoruz." dedi.

Bakan Bak, Çınar ilçesinde yapımı tamamlanan "Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, dünden bu yana Diyarbakır'da çok güzel programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde spor tesisi devrimi yaşadığını belirten Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir yanında stadyumları, kapalı yüzme havuzları ve salonlarıyla beraber çok büyük bir tesis hanesi var. Bu tesisler gerçekten çok kıymetli. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden biri de bağımlılıkla mücadeledir. Bunun içerisinde dijital bağımlılık, uyuşturucu ve içki gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak var. Dolayısıyla bu tesisleri, yatırımları önemsiyoruz."

Ailelerden kendilerine yüzme havuz konusunda talep geldiğini ifade eden Bak, çocukların yüzme öğrenmelerinin hem kendileri hem de aileler için önemli olduğunu dile getirdi.

Ailelere çocuklarını tesislere yönlendirmesi konusunda çağrı yapan Bak, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızı lütfen tesislerimize getirin, yüzme öğrensinler, gençlik merkezlerimizde sosyalleşsinler, özgüvenleri artsın. Tiyatro, sanat, müzik, resim gibi pek çok aktiviteye katılsınlar ve 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin gelişmesi için diğer arkadaşlarıyla beraber çalışmalarına devam etsinler istiyoruz. O yüzden geçtiğimiz dönem bakanlığım sürecinde başlattığım 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde 12 milyona yakın insanımıza yüzme öğrettik. Ailelerde bir memnuniyet var."

Açılışı yapılan gençlik merkezinin kentteki 12'nci gençlik merkezi olduğunu söyleyen Bak, bu merkezlerin sayısını artırmaya devam edeceklerini aktardı.

Bak, "Gençlerimize dokunmak istiyoruz. Gençlerimizin enerjisini bu ülkenin menfaatleri, geleceği için etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Onlara büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'nin hedeflerini, vizyonunu anlatmak istiyoruz. Onların fikirlerini dinlemek istiyoruz. Dolayısıyla bu tip tesislerimizin, gençlik merkezlerimizin, onlarla yapacağımız çalışmaların, gençlik kaplarımızın, üniversitelerdeki genç ofislerin, ÜNİDES projesi çerçevesinde üniversite kulüplerine verdiğimiz yatırımlarla, desteklerle beraber gençlerimizin aktif bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'nda rolünü almasını, bu ülkenin geleceği için çalışmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Diyarbakır'ın, Türkiye'nin en yüksek genç nüfusa sahip illerinden biri olduğunu belirtti.

Çocukların ve gençlerin 21'inci yüzyılın gerektirdiği niteliklerle donatılması açısından bu tür tesislere ihtiyaç olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Bugüne kadar Diyarbakır'ımızda spor altyapı tesisleri anlamında hakikaten büyük bir atılım gerçekleştirildi, birçok spor tesisi hizmete girdi. Ama Diyarbakır genç nüfusu yüksek bir şehir, bu bakımdan yeni tesislere de ihtiyacımız var. Bakanımızla dün valiliğimizde çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Orada ilçe bazlı bu manada taleplerimizi kendilerine arz ettik. Sağ olsunlar, üniversite öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, kapalı yüzme havuzları, sentetik çim sahalar ve diğer spor altyapı tesisleri bakımından Diyarbakır'ımıza çok ciddi bir destek verdiler." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise kentte gençlik ve spor alanındaki ihtiyaçları yerinde tespit ederek yatırım talimatı veren Bakan Bak'a teşekkür etti.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan da gençlik merkezi ve yüzme havuzunun açılışıyla gençlerin hayallerine, azmine ve geleceğine uzanan güçlü bir köprü kurduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Bak ve beraberindekiler, gençlik merkezi ve yüzme havuzunu gezdi, incelemelerde bulundu.

Bakan Bak, gençlik merkezi ziyareti sırasında bir çocukla langırt oynadı.