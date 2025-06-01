Bakan Bak, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Alves Kablo'yu Tebrik Etti

Bakan Bak, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Alves Kablo'yu Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Bakan Bak, başarıda emeği geçen tüm ekip ve sporcuların ailelerini kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Alves Kablo'yu tebrik etti.

Bakan Bak, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü için yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aktepe Stadı'nda oynanan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünü kutluyorum. Bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyor, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Güncel
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