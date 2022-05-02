Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayramlaşma için geldiği Kayseri'de yaptığı açıklamada, "Bizim bildiğiniz gibi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kayseri'ye geldi. Burada kamu kurumlarının bayramlaşma programına katılan Bakan Akar, şunları söyledi: