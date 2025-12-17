Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliğince Milli Gün resepsiyonu düzenlendi

Bahreyn'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin tahta çıkışının 26. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk'un ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üst düzey yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Marzuk, Bahreyn Kralı Al Halife'ye ve Bahreyn halkına Milli Gün vesilesiyle tebriklerini sunarak, Al Halife'nin ülke hakkındaki vizyonu ve Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife'nin ekonomiyi çeşitlendirme, ülkenin inovasyon ve yatırım alanında önde gelen bir bölgesel merkez olarak konumunu güçlendirmedeki rolünden takdirle bahsetti.

Marzuk, ülkesinin ılımlılık, işbirliği ve diyalog ilkelerine dayanan ve uluslararası işbirliğini teşvik etmeye, sürdürülebilir barışı desteklemeye ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik dengeli bir dış politika izlediğine işaret ederek, Bahreyn'de daha fazla ilerleme ve refah için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'nin mevcut başkanlığını yürüttüğünü aktaran Marzuk, Bahreyn'in 2026-2027 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçici üye olarak seçildiğini anımsattı.

Marzuk, Bahreyn'in BMGK geçici üyeliği aracılığıyla başta Filistin davası olmak üzere Arap ve bölgesel sorunları vurgulamak, kalkınma, gençlik ve kadınların güçlendirilmesi ile iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi sınır öresi zorlukların ele alınması alanlarında ortak uluslararası eylemi güçlendirmek için çalışacağını anlattı.

Bahreyn'in Filistin davası konusundaki tutumunun, iki devletli çözümü ve ilgili BM kararları uyarınca başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulmasını destekleyici nitelikte olduğuna dikkati çeken Marzuk, bölgede güvenlik ve barışın sağlanması yönünde olumlu bir girişimi teşkil eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için planını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Türkiye-Bahreyn ilişkileri

Marzuk, Türkiye ile Bahreyn arasındaki yakın ilişkilere ve derin köklere dayanan tarihi dostluk bağlarına değinerek, iki dost ülke arasında 1973'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana her iki ülkenin ve dost halklarının çıkarlarına hizmet eden her alanda karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek için bu ilişkileri daha da ileriye taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren çok sayıda alan ve sektörü kapsayan 50 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını kaydeden Marzuk, iki ülke arasındaki ticaretin 2003-2024 yılları arasında 7 kattan fazla arttığını söyledi. Marzuk, ticaret hacminin iki katına çıkarılması yönündeki çabaların, bu iki dost ülke arasındaki yakın kardeşlik bağları sayesinde meyvesini vereceğine işaret etti.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi ve pasta kesim töreni yapıldı.