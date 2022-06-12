Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Cengiz Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:

Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kamerada Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde Ergün Güven'in bahçesini ayı talan etti.

Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kamerada

RİZE - Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde Ergün Güven'in bahçesini ayı talan etti. Ekilen ürünlere zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir ayı Ergün Güven'in evinin yanında bulunan bahçesine girdi. Bahçeye giren ayı Güven'e ait ekinleri yedi. Bir süre bahçede dolanarak ekinlere zarar veren ayı bir zaman sonra bahçenin çitlerinden zıplayarak oradan uzaklaştı. Ayının bahçeye girdiği anları ise güvenlik kameraları anbean kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Güncel

Hemşin Rize Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title