Bahçelievler'de Motosiklet Hırsızlığı

BAHÇELİEVLER'de iki şüpheli, park halindeki motosikleti çaldı. Şüphelilerden biri olay yerine geldikleri motosikletle, diğeri ise çalınan motosikletle olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Kasım Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde sokağa gelen iki şüpheli, Ömür Çelebi'ye(27) ait 45 SC 5943 plakalı motosikleti çaldı. Sokağa motosikletle gelen şüpheliler, iki binanın arasındaki boşlukta bulunan motosikleti iteleyerek sokağın ortasına getirdi. Şüphelilerden biri olay yerine geldikleri motosiklete, diğeri ise çaldıkları motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin sahibi Ömür Çelebi, sabah saatlerinde sokağı kontrol ettiğinde 400 bin lira değerindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Çelebi olayın ardından polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.