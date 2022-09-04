Bahçeli: "Süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge katılarak bir konuşma yaptı. (5)
"Biz ne tok esirlerden olacağız, ne de aç hürlerden olacağız. Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişiyle süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz"
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel